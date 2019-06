Consulta dei cittadini sul piano traffico: Apprezziamo lo sforzo dell'amministrazione, ma a fatti stiamo a zero

I Leoni d'Italia continuano per la loro strada, e anche se la consulta deve essere convocata per legge, ribadisce il concetto che deve essere l'amministrazione, a cui i cittadini diedero fiducia tre anni fà, a trovare la soluzione per un piano urbano.

Ascolto, confronti, proposte, tutte chiacchiere al vento se non ci sono risultati. Che sia uno strumento di grande importanza del nostro territorio non lo scopriamo adesso ma sono ben tre anni di abbandono della normale, ordinaria, manutenzione stradale, che alla fine ci ha portato ad un disagio incredibile.

La considerazione che si fanno i cittadini di S.Maria è che il sindaco non esce con l'auto, non gira per la città, non vede le buche, il dissesto, i pali caduti, i marciapiedi disastrati, le piante pericolanti. Non sente l'abbandono totale di una città tra le più belle della campania. Si tratta solo di un primo incontro, ma si dubita molto che ce ne sia un secondo, visto i precedenti . La Cittadinanza ha capito che, dopo il giro della boa, si intravede la dirittura d'arrivo, e tutto quello che si farà è buttare sabbia negli occhi dei cittadini. Il Politicamente Corretto, a discapito della coerenza e concretezza di un impegno preso davanti a più di undicimila cittadini Sammaritani. Ricordiamoci della città Orizzontale, tanto professata, il risultato, dopo tre anni di amministrazione, è la consulta sul piano traffico.