Un project financing per gestione integrata del Servizio Energia di tutti gli impianti di pubblica illuminazione comprensiva dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti tecnologici a servizio del Comune di Milazzo. L’Amministrazione comunale punta su questa formula per un risparmio sui costi sin qui sostenuti dall’Ente per i consumi di energia elettrica e la manutenzione della rete di pubblica illuminazione dislocata sul territorio comunale.

Nelle scorse settimane una società di Roma ha presentato una preliminare manifestazione di interesse, di partenariato pubblico/privato per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della gestione integrata del Servizio Energia, corredata da un Progetto di fattibilità tecnico-economica, che prevede, sia per la messa in sicurezza, che per l’efficientamento un risparmio energetico garantito pari al 63,45%.

In atto (i dati sono del 2024) il Comune di Milazzo relativamente alla pubblica illuminazione paga 937 mila euro (€ 727.020,62 per consumi di energia elettrica; € 130.000,00 per canoni di manutenzione; €80.000,00 circa per acquisto di n. 50 pali). La soluzione progettuale proposta prevede oltre agli interventi di efficientamento energetico per migliorare la funzionalità e la sicurezza impiantistica ed ottenere al contempo una riduzione dei consumi di energia primaria, l’esercizio e la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione, la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione; la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria conservativa/sostitutiva sugli impianti riqualificati nel contesto progettuale.

La durata della concessione è fissata in 12 anni, mentre la somma, che il concessionario dovrebbe versare al Comune, ammonta a € 848.958,66 oltre I.V.A. La Giunta ha espresso apprezzamento per la proposta al dirigente del settore “Ambiente e Territorio” per l’avvio di una manifestazione pubblica – così come previsto dalla normativa – finalizzata a valutare l’interesse di ulteriori operatori economici alla presentazione di proposte relative a tale progettualità.