“AICA e GOOGLE for Education: la sfida della cittadinanza digitale”

Martedì 12 marzo, AICA e Google for Education propongono una riflessione sull’importanza della cittadinanza digitale nella nostra società. L’evento è online e gratuito.

Il 12 marzo, dalle 17:00 alle 18:30 avrà luogo l’evento online gratuito dal titolo “AICA e GOOGLE for Education: la sfida della cittadinanza digitale" promosso da AICA - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico in collaborazione con Google for Education. Questo evento rappresenta un'occasione per approfondire il significato e l'importanza della cittadinanza digitale nell'era moderna e il suo forte impatto sul mondo dell’istruzione.

I relatori - Aprirà l’evento Antonio Piva, docente universitario e Presidente di AICA. Tra i relatori, Emanuele Pozzi, Education Adoption Manager di Google for Education, esplorerà le nuove frontiere dell'educazione digitale. La scuola sarà sempre più orientata allo sviluppo delle competenze e ciò avverrà attraverso una personalizzazione dell’apprendimento, con un potenziamento della figura del docente. Carlo Tiberti, Responsabile ICDL Italia, e Antonella Fancello, E-Government Specialist e membro del Consiglio Direttivo AICA, discuteranno delle competenze digitali necessarie nella società contemporanea e presenteranno alcuni contenuti del percorso formativo “Cittadinanza Digitale” partendo proprio da una sua definizione. Filomena Pizzulli, docente certificata Google for Education, condividerà esperienze pratiche e innovazioni didattiche.

"La cittadinanza digitale non è più un'opzione, ma una necessità nella società moderna”, afferma Carlo Tiberti. “Attraverso il nostro percorso formativo 'Cittadinanza Digitale', miriamo a fornire le competenze essenziali per abitare con sicurezza ed efficacia nel mondo digitale. È fondamentale che ogni cittadino sia dotato degli strumenti necessari per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che la digitalizzazione offre. Questo evento rappresenta un passo importante verso la realizzazione di una società digitale inclusiva e consapevole”. "L'educazione è al centro della trasformazione digitale. Nel mio intervento - illustra Emanuele Pozzi - esploreremo come le tecnologie digitali, in particolare quelle offerte da Google for Education, stiano reinventando il modo di insegnare e apprendere. La personalizzazione dell'apprendimento e il potenziamento della figura del docente sono solo l'inizio. Con il giusto approccio e gli strumenti adeguati di Google for Education, educatori e studenti potranno scoprire come la tecnologia può trasformare l'educazione in modo positivo”.

Come registrarsi all’evento - Questo evento è essenziale per chiunque sia interessato a comprendere come navigare il mondo digitale con consapevolezza, sia come cittadino sia come educatore. Si parlerà di identità digitale, interazione online, e di come le competenze digitali oggi stiano trasformando il mondo della scuola.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, previa registrazione:

https://bit.ly/Webinar_AICA_Google_marzo_2024

Il test gratuito - Ai primi 100 iscritti dopo il webinar verrà inviato un codice per accedere gratuitamente a un sistema di autovalutazione di AICA, un test attraverso il quale potranno scoprire qual è il loro livello di conoscenza delle competenze digitali.

Il percorso formativo “Cittadinanza Digitale" - “Cittadinanza Digitale” è un percorso progettato per i principianti e aperto a tutti, indipendentemente dal livello di istruzione, età, conoscenze informatiche o capacità. Rappresenta il primo passo per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo digitale, nei suoi molti aspetti, in modo semplice e piacevole. Si compone di due moduli e offre un ricco materiale formativo (un e-book, alcuni video e un sistema di verifica delle competenze acquisite) grazie allo studio del quale sarà possibile ottenere il relativo attestato di superamento.



Maggiori info al link: https://bit.ly/_Cittadinanza_Digitale



Per ulteriori informazioni stampa:

Ufficio Stampa Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)

Dott. Michele Da Col - Studio Sandrinelli Srl | [email protected] | Tel. +39 3403356400