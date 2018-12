Salerno, capitale europea degli abiti da sposa online anche per il 2018!

Sicuramente non è più un tabù. Gli abiti da sposa si comprano anche online e ce lo dimostrano i dati del fatturato di numerose aziende che negli scorsi anni hanno intrapreso questo meraviglioso quanto insolito percorso.

L'abito da sposa, si sa, non è mai stato considerato come prodotto adeguato per un acquisto online dalle sposine, ma i tempi cambiano e con l'avvento dell'ecommerce 2.0 anche questa categoria merceologica ha cominciato a vedere aumentata in maniera esponenziale la vendita online.

Tra le primissime aziende che hanno intrapreso questo percorso c'è sicuramente MiamaStore, azienda guidata dal giovane imprenditore Mauro Senatore, il quale ha avuto la coraggiosa idea di investire in questo business nel 2011 quando in Italia ancora nessuna azienda aveva nemmeno osato intraprendere questo tipo di attività.

Nel giro di pochissimi anni MiamaStore è diventata un punto di riferimento prima per tutte le spose italiane poi anche per quelle straniere.

Punto di forza dell'azienda è sicuramente il prezzo ma dietro c'è tanto lavoro e le mani esperte delle sarte altamente qualificate fanno si che il prodotto finito sia di altissima qualità nonostante il costo al pubblico decisamente sotto la media nazionale.

Da quel non troppo lontano 2011 altre aziende italiane e straniere hanno cominciato lo stesso percorso, perfino aziende come H&M e Zalando hanno iniziato a proporre dei modelli di abiti da sposa low cost sui loro rispettivi ecommerce.

Non c'è dubbio che il tabù è sfatato e che negli anni a venire sempre più sposine sceglieranno di acquistare il proprio abito da sposa direttamente online.