A margine della conferenza stampa sui lavori che stanno interessando la Cattedrale di Crotone, il titolare dell‘Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina ha annunciato che il prossimo anno, nel territorio diocesano, arriveranno alcuni preti coreani. "Ho la gioia di annunciare che un gruppo di sacerdoti di una Diocesi della Corea del Sud verrà nella nostra Diocesi per offrire il loro servizio alla missione della chiesa nel nostro territorio – ha dichiarato il presule – Questa iniziativa porta al suo interno il dono dello Spirito che ha alitato nella chiesa per spingerla alla missione. Già uno di loro si trova a Perugia, dove sta studiando italiano prima di venire qui a Crotone. Dovrebbero essere tre o quattro presbiteri coreani che si metteranno per anni a servizio della nostra comunità", ha concluso.

Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati, fondato nel 2003 da don Giuseppe Serrone commenta la notizia: "Bene accogliere in Italia preti coreani, ma perché non accettare il servizio dei preti sposati, sacerdoti per sempre, che hanno un regolare percorso nella Chiesa?"

