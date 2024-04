Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - in collaborazione con ITAS Academy e ITAS Mutua - la Compagnia assicurativa più antica e moderna d'Italia, che da oltre 200 anni si prende cura dei propri soci assicurati con prodotti pensati per ogni esigenza - festeggiano la nomina della città di Trento come Capitale Europea del Volontariato 2024 con una serie di eventi e iniziative che mirano a rafforzare la cultura del volontariato e le reti di associazionismo locale, oltre a promuovere una corretta cultura assicurativa anche nel mondo del Terzo Settore.

Tra gli incontri in programma da non perdere, mercoledì 3 aprile alle ore 18 “Community & Volontariato” con Marta Mainieri, founder di Collaboriamo, verrà approfondito come stanno cambiando le pratiche di volontariato all’interno del community building, per promuovere una partecipazione più attiva. Mercoledì 10 aprile alle ore 18 “Non è un Paese per giovani” con Federico Mento, direttore Ashoka Italia, che racconterà l'esperienza di Ashoka, una comunità dei Changemaker dell’ecosistema dell’innovazione sociale italiano.

Nella settimana successiva, mercoledì 17 aprile alle ore 18 “Il volontariato che cambia”, partendo da una lettura delle possibili cause che hanno determinato questo cambiamento, Chiara Tommasini, Presidente di CSVnet, porterà la riflessione su come il volontariato possa reagire e quali sono gli strumenti da mettere in campo, e mercoledì 24 aprile alle ore 18 “Orchestrare la partecipazione del mondo del volontariato trentino”, dove Guglielmo Apolloni, designer della partecipazione e Maddalena Recla, responsabile dell’Ufficio Svolta per il CSV Trentino, racconteranno cosa ha significato e significa nel concreto disegnare e facilitare un percorso partecipato.

E non finisce qui, nelle prossime settimane al calendario verranno aggiunti altri appuntamenti webinar, contenuti in formato podcast, mini-guide.

Inoltre, con il mese di aprile, ITAS Mutua inaugurerà all’interno dell’iniziativa di Trento Capitale Europea del Volontariato anche altre iniziative pensate per il Terzo Settore e i volontari tra cui l’attivazione di una serie di sportelli di consulenza e supporto sul crowdfunding sia in presenza che online che continueranno fino a dicembre.

Per non perdere nessuna novità e per sapere quando partiranno tutte le iniziative si può seguire la pagina di ITAS Academy, i canali ufficiali di ITAS Mutua e di Produzioni dal Basso.





Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente e partecipare agli incontri: