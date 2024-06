Otto a tre. Questo l'esito del voto dei giudici della Corte Suprema brasiliana che a maggioranza, martedì, si sono espressi a favore della depenalizzazione del possesso di marijuana per consumo personale.

Va però precisato che con questa sentenza la Corte non ha legalizzato il consumo di droga che rimane un illecito, in compenso chi contravviene alla norma non commetterà più un reato penale, ricevendo una sanzione che sarà solo di tipo amministrativo.

La decisione della Corte Suprema arriva in un momento in cui è in discussione un disegno di legge al Congresso, sostenuto dai parlamentari conservatori ed evangelici, in cui si propone di modificare la Costituzione per rendere reato l'uso e il possesso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente.