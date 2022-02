Anche Amnesty International accusa Israele di praticare l'apartheid nei confronti del popolo palestinese. Questo perché la legislazione israeliana tratta arabi israeliani (palestinesi) come un gruppo inferiore e separato, in base a quanto dichiarato dalla legge di ispirazione costituzionale Stato-Nazione in cui si dichiara che "Israele è lo Stato nazione del popolo ebraico" e che "il diritto all'autodeterminazione nello Stato di Israele è esclusivo del popolo ebraico".

Questa legge non riconosce nessun'altra identità nazionale nonostante i palestinesi costituiscano il 19% della popolazione in Israele. La legge israeliana stabilisce quindi uno status di "nazionalità ebraica" che è superiore e distinto dalla cittadinanza.

In che modo il trattamento riservato da Israele ai palestinesi equivale all'apartheid?

Da quando Israele è stata fondata nel 1948, le sue politiche e legislazioni sono state modellate da un obiettivo generale: mantenere una maggioranza demografica ebraica e massimizzare il controllo ebraico israeliano sulla terra a spese dei palestinesi.

Per raggiungere questo obiettivo, i vari governi che si sono succeduti hanno deliberatamente imposto un sistema di oppressione e dominio sui palestinesi. Le componenti chiave di questo sistema sono: frammentazione territoriale; segregazione e controllo; espropriazione di terreni e proprietà; negazione dei diritti economici e sociali.

Alcuni esempi pratici di questo sistema sono costituiti da:

Gravi restrizioni alla circolazione in Cisgiordania, imposte attraverso una rete di posti di blocco e chiusure stradali. Questo è combinato con un sistema di permessi che costringe i palestinesi che desiderano visitare altre aree dei Territori occupati a chiedere il permesso all'esercito israeliano.





Status di nazionalità superiore per i cittadini ebrei di Israele che è distinto dalla cittadinanza e la base per un trattamento differenziato dei cittadini ebrei e non ebrei. Ai palestinesi è negato tale status.





Negazione sistematica dei permessi di costruzione ai palestinesi a Gerusalemme est, con conseguenti ripetute demolizioni di case e sgomberi forzati. L'espansione degli insediamenti illegali israeliani a Gerusalemme est costringe i palestinesi a lasciare le loro case, confinando la popolazione palestinese in enclavi progressivamente più piccole.





La negazione del diritto al ritorno protetto a livello internazionale dei profughi palestinesi. Israele vieta alle famiglie palestinesi sfollate di tornare ai loro ex villaggi o case in Israele e nei Territori Occupati per mantenere il controllo sui dati demografici.



Restrizioni all'accesso alla terra e alle zone di pesca nella Striscia di Gaza, che esacerbano l'impatto socioeconomico del blocco illegale di Israele.



La Convenzione sull'apartheid, inoltre, menziona gli “atti disumani” come uno dei criteri per determinare che uno Stato possa essere accusato di tale crimine.

Quali atti disumani ha commesso Israele?

Le autorità israeliane sottopongono sistematicamente i palestinesi a molti degli atti identificati come disumani dalla Convenzione sull'Apartheid e dallo Statuto di Roma.

Per Amnesty sono stati commessi: atti di trasferimento forzato; detenzione amministrativa e tortura; uccisioni illegali e lesioni gravi; la negazione dei diritti e delle libertà fondamentali; persecuzioni commesse contro la popolazione palestinese in Israele e nei Territori Occupati e a Gaza associati al sistema di leggi, politiche e pratiche discriminatorie.

Questi costituiscono crimini contro l'umanità nell'ambito dell'apartheid perché sono stati commessi in un contesto di oppressione e dominazione sistematica e con l'intento di mantenere tale sistema.

Ad esempio, nei Territori Occupati e a Gaza, le forze israeliane ricorrono regolarmente alla forza letale per soffocare le proteste dei palestinesi che chiedono il rispetto dei loro diritti. Durante la Grande Marcia del Ritorno lungo il confine tra Israele e Gaza - una serie di proteste settimanali di massa contro il blocco e l'esclusione dei profughi palestinesi - i militari israeliani hanno ucciso 214 civili, inclusi 46 bambini, e ne hanno feriti più di 8.000.



Quello sopra riportato è solo un breve estratto del riassunto che Amnesty International ha fatto del proprio rapporto pubblicato lo scorso 1 febbraio in cui accusa Israele, senza mezzi termini, di applicare un regime di apartheid contro il popolo palestinese.

Pertanto ai precedenti rapporti dell'Economic and Social Commission for Western Asia(Escwa) e di Human Rights Watch che denunciavano l'apartheid israeliano, adesso si aggiunge anche il rapporto di Amnesty.

Il rapporto sarà presentato al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, prima della revisione del quinto rapporto periodico di Israele, durante la 134.a sessione, che avrà luogo dal 28 febbraio al 25 marzo 2022.



Poiché, quando si parla di Israele, molte persone - pure quelle che pretendono di essere informate di cosa accada in Medio Oriente - sono abituate a non distinguere tra antisemitismo e antisionismo, Amnesty ha aggiunto alcune precisazioni nella presentazione del suo rapporto.

"L'attenzione di Amnesty è sulle violazioni dei diritti umani commesse dagli Stati, non sulla legittimità dei governi o degli stessi Stati. Ad esempio, per una questione politica, non chiediamo mai un "cambio di regime"; forniamo invece raccomandazioni su come i governi possono allineare le loro azioni al diritto internazionale.Amnesty International riconosce che sia il popolo ebraico che quello palestinese rivendicano il diritto all'autodeterminazione.Inoltre, il rapporto indirizza intere serie di raccomandazioni allo stato di Israele e abbiamo richiesto incontri con funzionari israeliani per discuterne. Lo stato di Israele è membro delle Nazioni Unite sin dalla sua istituzione nel 1948. È parte delle convenzioni internazionali sui diritti umani e di altri trattati e pertanto deve rispettare questi obblighi, anche sostenendo il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione, e ponendo fine e rimedio alle violazioni del diritto internazionale.Questo rapporto è un invito al governo israeliano ad intraprendere le riforme necessarie affinché Israele adempia ai suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale. A questo proposito, e a titolo di esempio, il diritto internazionale non vieta a Israele di incoraggiare l'immigrazione ebraica, tuttavia ciò non può essere accompagnato da discriminazioni nei confronti dei palestinesi che esercitano il loro diritto al ritorno o da discriminazioni che comunque contribuiscano all'oppressione e al dominio dei palestinesi.

Amnesty chiede al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di imporre sanzioni mirate, come divieti di viaggio e congelamento dei beni contro i funzionari israeliani più coinvolti nel crimine di apartheid, e di imporre un embargo globale sulle armi a Israele. Questo per impedire a Israele di commettere crimini di guerra e altre gravi violazioni.Non chiediamo l'imposizione di sanzioni economiche di ampia portata o sanzioni non mirate. Un embargo sulle armi dovrebbe riguardare la fornitura, la vendita o il trasferimento di tutte le armi, munizioni e attrezzature di sicurezza, compreso l'addestramento. In passato, secondo la nostra politica, abbiamo chiesto questo tipo di sanzioni ad altri paesi, tra cui Siria, Libia, Sudan, Myanmar e Nepal.Israele ha ratificato la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD), che proibisce l'apartheid. In secondo luogo, il divieto dell'apartheid fa parte del diritto internazionale consuetudinario, che consiste in obblighi internazionali derivanti dalla prassi generale degli Stati accettati come legge. La Corte internazionale di giustizia (ICJ) ha affermato che l'apartheid è una "flagrante violazione degli scopi e dei principi della Carta (ONU)".Amnesty ritiene inoltre che vi siano prove evidenti che la definizione di apartheid come crimine contro l'umanità nello Statuto di Roma rifletta il diritto internazionale consuetudinario.La Corte penale internazionale (CPI) ha giurisdizione sui crimini commessi nello Stato di Palestina dal giugno 2014. Nel marzo 2021, l'Ufficio del procuratore della CPI ha annunciato di aver avviato un'indagine sulla situazione in Palestina. L'ambito territoriale della sua giurisdizione copre Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme est.Poiché in questi territori viene commesso il crimine contro l'umanità dell'apartheid, chiediamo di considerare l'inclusione di questo crimine nelle indagini".







Crediti immagine: Amnesty International