La Danimarca è il primo paese al mondo a scegliere di rinunciare (per il momento) a somministrare il vaccino AstraZeneca, a causa di alcuni eventi avversi registrati.

Due i motivi alla base della decisione presa dalla locale agenzia del farmaco.

Uno si basa sul fatto che è stato trovato un collegamento tra il vaccino e gravi effetti collaterali, comunque estremamente rari, che possono causare coaguli di sangue. Secondo il direttore dell'Autorità danese per il controllo dei farmaci, Søren Brostrøm, circa una persona vaccinata su 40.000 potrebbe sperimentare un evento tromboembolico.

Ma anche se la Danimarca non ritiene significativo il possibile effetto collaterale alla somministrazione di AstraZeneca, le loro istituzioni sanitarie preferiscono - e questa è la seconda ragione - non correre alcun rischio utilizzando tale vaccino quando il contagio da Covid in Danimarca è ancora sotto controllo, come in questo momento.

Attualmente, sono quasi un milione le persone finora vaccinate in Danimarca, di queste circa 150.000 hanno ricevuto almeno una dose di AstraZeneca, la cui somministrazione era stata comunque sospesa dallo scorso 11 marzo.

Pertanto, la Danimarca continuerà le vaccinazioni anti-Covid utilizzando i soli vaccini Pfizer/BioNTech e Moderna, oltre a quello Johnson e Johnson, la cui somministrazione però è stata sospesa dalla stessa casa produttrice in attesa delle decisioni negli Stati Uniti di FDA e CCD.

Una volta che anche Johnson e Johnson avrà il via libera, però non è certo che la Danimarca decida di usarlo, visto che le problematiche riscontrate in relazione alla sua sospensione sono le stesse di AstraZeneca.

Da capire quanto la scelta danese potrà influenzare non tanto le istituzioni sanitarie degli altri Paesi, quanto i loro cittadini che devono ancora vaccinarsi.