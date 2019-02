La BAFTA sospende la nomination di Bryan Singer per Bohemian Rhapsody dopo le accuse di violenza sessuale

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), a tre giorni dalla cerimonia di assegnazione di quelli che possiamo definire gli oscar britannici, ha dichiarato di aver sospeso la nomination del regista di "Bohemian Rhapsody", Bryan Singer, in conseguenza delle accuse di violenza sessuale che gli sono state rivolte.

Accuse serie per le quali la British Academy ha chiesto chiarimenti sia al diretto interessato che al suo agente. Non avendo avuto risposta, hanno optato per l'esclusione di Singer dalla cerimonia di domenica.

Singer era candicato insieme al produttore Graham King ed allo sceneggiatore Anthony McCarten per il biopic sui Queen nella categoria "Outstanding British Film".

