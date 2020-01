Per la Regina Elisabetta II non esiste pace. Dopo il caso del figlio Andrea coinvolto in uno scandalo sessuale, le voci di dissapori tra Kate e Meghan, l'addio dalla famiglia reale del nipote preferito Harry, adesso potrebbe dover affrontare un nuovo problema: il figlio segreto di Carlo e Camilla.

Simon Dorante-Day, questo il suo nome, da tempo die: “Sono il figlio segreto di Carlo e Camilla”.

Dall'Australia dove vive, Simon Dorante-Day questa volta ha smesso di postare foto sulla sua pagina Fecebook dimostrare la sua somiglianza con Camilla ed ha depositato presso l'Alta Corte australiana la documentazione necessaria per ottenere un test del Dna e dimostrare scientificamente le due origini regali.

Adottato poco più che neonato, secondo quanto afferma, lui sarebbe il frutto della relazione segreta tra il Principe Carlo d'Inghilterra e la sua storica amante, l'attuale consorte Camilla, venuto al mondo pochissimo tempo dopo che i due erano diventati maggiorenni.

Una storia inventata? Non tanto, perché, come racconta lo stesso Dorante-Day, glielo ha detto sua nonna, che lavorava per la regina come cuoca, mentre il nonno era giardiniere! E questo è stato accertato!