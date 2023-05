CASERTA – (Ernesto Genoni) - Si è tenuta, nel segno della “Giornata internazionale della famiglia”, 15 Maggio dal 1993, una pregevole conferenza dal titolo “Difendiamo la Famiglia dalle colonizzazioni ideologiche”, evento organizzato dalla parrocchia “Nostra Signora di Lourdes” in Caserta in collaborazione con “Alleanza Cattolica”.

Nel corso dell’incontro si è avuto modo di analizzare le ragioni che attentano allo stato di salute dell’istituzione Famiglia consapevoli che – così come ebbe modo di dichiarare San Giovanni Paolo II - a seconda di come va la famiglia cosi va la nazione e così va il mondo intero nel quale viviamo.

Dopo i saluti del parroco don Antonello Giannotti e introdotti da Roberto Pugno della associazione organizzatrice, hanno trattato l’argomento Tommaso Tartaglione e Antonio Mondelli sempre di Alleanza Cattolica. Grande la partecipazione di pubblico con importante dibattito finale.

I relatori – riporta la nota stampa - si sono soffermati prima sulle cause interne legate ad una cultura individualistica che sempre più trasforma le famiglie in condomini nei quali la relazione coniugale, che dovrebbe essere fatta di gratuità e di dono, lascia il posto ad una relazione che mette al centro il soddisfacimento delle reciproche “voglie”. Successivamente ci si è soffermati sulle cause che dall’esterno stanno minando l’istituzione “Famiglia”.

Si è citato San Giovanni Paolo II che già 40 anni fa ebbe a manifestare la più viva preoccupazione per la crescente divulgazione nei fori internazionali di fuorvianti concezioni della sessualità e della dignità e missione della donna, soggiacenti a determinate ideologie sul «genere».

Ma si è fatto anche riferimento alle recenti affermazioni di Papa Francesco secondo cui si sta diffondendo una cultura poco amica, se non nemica, della famiglia, centrata com’è sui bisogni del singolo, dove si reclamano continui diritti individuali e non si parla dei diritti della famiglia Tommaso Tartaglione ed Antonio Mondelli hanno poi ricordato che non esistono forme diverse di famiglie: esiste la famiglia. Bisogna preservare la verità di questa istituzione da approcci ideologici che prescindendo dalla realtà della natura intendono costruire un uomo nuovo che non sia più costruito ad immagine e somiglianza di Nostro Signore ma che sia figlio della sua volontà di onnipotenza.

Come ci ha ricordato papa Francesco non si può rispettare il creato con le sue regole senza rispettare l’uomo con le sue caratteristiche di creatura: non c’è vera ecologia senza ecologia umana. Bisogna avere il coraggio di sostenere pubblicamente il valore della famiglia consapevoli che esistono delle scelte individuali che mirano esclusivamente a soddisfare dei propri desideri e delle altre che favoriscono il bene comune della società e certamente la famiglia naturale rientra tra queste ultime mentre le cosiddette nuove famiglie aldilà di ogni considerazione di natura morale non apportano nessun valore aggiuntivo alla società I relatori nel salutare con profondo apprezzamento quanto avvenuto nei giorni scorsi con gli stati generali sulla natalità, hanno poi concluso l’incontro ricordando ai presenti che è compito dei cattolici provare a fecondare la cultura – anche politica - affinché la famiglia naturale fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna ritorni ad essere al centro delle politiche sociali e ad essere il discrimine di tutte le scelte politiche.