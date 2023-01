Nome: Francesca Romana

Cognome: Romano

Residenza: provincia di Bergamo

Instagram: romanofrancescaromanafoto

Formazione musicale:

Danza Classica ‘Spazio Danza città di Seriate’, dai 4 ai 13 anni (1998 – 2007)

Corso di teatro anni 2018/2019, 2019/2021, 2021/2022, 2022/2023

Corso di tango gennaio 2022/maggio2022

Corso di Hip-Hop 2022/2023

Chitarra Classica, scuola media ad indirizzo musicale. Dagli 11 ai 14 anni (2005 – 2008)

Corso di Canto e teoria musicale, Centro Didattico Produzione Musica Bergamo con il professore Giovanni Guerini. Dai 15 ai 19 anni (2009 -2013)

Partecipazione a cori:

Coro del liceo, Liceo Classico Paolo Sarpi. Dai 14 ai 19 anni (2008 – 1013)

Coro del Festival Internazionale della Cultura di Bergamo (2012)

Coro dell’Università degli studi Milano – Bicocca (2013 – In corso)

Partecipazione a band:

Sun light. Classic Rock. Dai 17 ai 19 anni (2011 – 2013)

Enema. Pop- rock e pezzi originali. Dai 20 ai 22 anni. (2014- 2016)

Silent Whisper. Melodic Metal (2017)

Come cantautrice:

Esibizione del mio repertorio in alcune serate locali

Partecipazione all’aim festival con il mio pezzo originale: (105) I will follow the river || Original Song - YouTube

Partecipazione al percorso: Connectingwork per giovani artisti proposto dalla cooperativa sociale Aeris

Partecipazione al concorso per cantautori organizzato da Icona Culurale a Roma dove ho vinto il premio di miglior testo con Statue di Sale.

Pubblicazione del mio primo singolo: Né da me, né dal bene, né dal male.

Partecipazione al concorso Milano Sing Gala dove ho vinto il premio come miglior testo con il brano Statue di Sale.





Dove Perdo Suono

Strofa:

Dove sono ora

È più facile ridere

Però giuro ancora

Mi è difficile credere

Che non possa cadere domani

Che domani non manchi dei rami

Per il fragile io che c'è in me

Spaventato com'è

Dove perdo suono

È terreno dei lupi ormai

E ti giuro tremo

Al pensiero che sbranino

Tutto quello che ad un passo da me

Ho perduto perché

Ero intenta a correre

Ritornello:

E domani sarà solo un altro domani se poi

Fermo il vento riprenderò il viaggio incurante di me

E domani sarà solo un altro domani

Ma domani è già qui

Strofa:

Dove cambia storia

È alla riva per bere ormai

Io stremata cedo

E loro a ruota dietro di me

E ho pensato alla fine, alla vista

E alla vista mi hanno dato da bere

E alla fine alla vista ho scoperto

ho scambiato

Il mio cuore con neve da sciogliere

Ritornello:

E domani sarà un altro nuovo domani se poi

Capirò io da loro lo sguardo che io devo a me

E domani sarà un altro nuovo domani se poi

Lascerò che mi insegnino a parlare con loro, a capire, a mediare, a ascoltare

Outro:

E ti giuro volevo volare

E anche se ho perso metà del mio cuore

So che l'oro rimane

Sul fondo del fiume ad aspettare il mio nome

E ti giuro volevo volare

E anche se ho perso metà del mio cuore

So che l'oro rimane

Sul fondo del fiume a aspettare il mio nome

E ti giuro volevo volare

E anche se ho perso metà del mio cuore

So che l'oro rimane

Sul fondo del fiume a aspettare il mio nome

E ti giuro volevo volare

E anche se ho perso metà del mio cuore

So che l'oro rimane

Sul fondo del fiume a aspettare il mio nome







Spiegazione:

Il testo riprende la storia dei due lupi e ne fa una rilettura in chiave contemporanea e personale. Rivolgendosi in toni favolistici al target dei giovani adulti, esplora la paura e la fatica di sapersi e doversi guadagnare da vivere in autonomia e indipendenza. Una ricerca che però, come il testo suggerisce, può essere appagante e in armonia con l’ambiente che ci circonda, solo quando si accetta il proprio bisogno di dipendere temporaneamente dall’affetto e dalla cura degli altri, a partire dai genitori così come anche dal proprio partner. Non un gettare la spugna dalla fiducia che un domani questa indipendenza ci sia senza mettersi in gioco, ma sapersi amare nel qui e ora mentre si sta viaggiando con la speranza che un giorno si possa ripagare gli altri allo stesso modo.