Per l'inizio ufficial dell'Awards Season manca ancora 1 mese, eppure già circolano le prime predictions per la categoria supporter maschile, frutto delle aspettative della critica americana verso alcune interpretazioni in particolare.

In generale i due film collettivi One Night in Miami di Regina King e The Trial of the 7 Chicago mirano a fare un pieno di candidature in questa specifica categoria: da Kingsley Ben-Adir a Yahya Abdul-Mateen III, da Jeremy Strong a Mark Rylance. Senza dimenticare i due supporter dell'atteso biopic di David Fincher, Mank: Tom Burke nei panni di Orson Welles e Tom Pelphrey nei panni di Joseph Mankiewicz.

Degne di nota anche l'interpretazione di Bill Murray nel nuovo film di Sofia Coppola dal titolo On the Rocks e quella del caratterista David Strathairn nell'acclamato film vincitore del Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, Nomadaland di Chloé Zhao.