Il francese pronto a effettuare le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto con i bianconeri.

La telenovela Kalulu è finita. Il difensore del Milan è partito per Torino nella serata di martedì 20 agosto e ha dormito la notte al JHotel. La prima notte bianconera per il francese visto che stamattina sono previste le visite mediche. E, infatti, il centrale è arrivato da poco al JMedical per fare i primi controlli prima di mettere la firma sul contratto con la Juventus.

Un primo assaggio del nuovo mondo, dove è stato accolto anche da diversi tifosi presenti all'esterno della struttura per accoglierlo. Anche il club ha pubblicato il video del neo arrivato sui canali social: "Buongiorno dal JMedical".

Sono stati giorni particolari quelli della trattativa tra lui e la Vecchia Signora, perché nonostante fosse tutto a posto anche tra club ha preferito prendersi qualche giorno prima del sì definitivo. Decisiva è stata una chiamata di Thiago Motta.