Nelle nuove previsioni per la categoria Miglior Attrice non protagonista, rispetto a quelle precedenti redatte nel mese di novembre, crescono le quotazioni per Ariana DeBose dopo il sempre più crescente consenso verso il musical West Side Story.

Tra le altre potenziali competitors di questa categoria si fanno notare: Caitriona Balfe per Belfast, Kirsten Dunst per Il potere del cane e Aunjanue Ellis per King Richard.