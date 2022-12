Prima che si disputassero gli ultimi due incontri del Gruppo H di Qatar 2022, il Portogallo era già aritmeticamente sicuro del passaggio agli ottavi, anche nel caso fosse stato sconfitto dalla Corea del Sud.

Unica incertezza era rappresentata dalla possibilità di essere la squadra meglio classificata del proprio girone. In quel caso avrebbe dovuto confrontare la differenza gol con il Ghana, in caso di vittoria degli africani con l'Uruguay.

Come sono finiti gli ultimi due match del Gruppo H?

Il Portogallo, dopo essere passato in vantaggio già nel primo tempo (al 5') si è fatto rimontare poco dopo dalla Corea (al 27'), che nei minuti di recupero della ripresa (90+1) è riuscita persino a segnare il gol vittoria del definitivo 2-1. Prima di esultare per il passaggio del turno i coreani, riuniti a centrocampo con gli occhi sugli smartphone, hanno dovuto attendere che finissero i quasi 10 minuti di recupero dell'altro incontro tra Uruguay e Ghana.

I sudamericani hanno rischiato di passare in svantaggio per un rigore che il loro portiere (autore del fallo su Mohammed Kudus lanciato a rete), Sergio Rochet, è però riuscito a parare, deviando il tiro di Andre Ayew. Poco dopo sono passati in vantaggio con De Arrascaeta, che da pochi possi ha ribadito in rete un precedente tiro di Suarez, solo in parte deviato dal portiere Ati-Zigi. Sei minuti dopo è sempre De Arrascaeta a siglare il raddoppio con un bellissimo tiro al volo su assist di Suarez.

Il Ghana ha iniziato la ripresa cercando di recuperare la partita, ma senza essere sufficientemente preciso nella fase di conclusione. L'Uruguay, invece, ha cercato di controllare il risultato, concedendo qualcosa agli avversari, ma non rinunciando a marcare la terza rete... ma senza la veemenza e la foga messe in campo nei primi 45 minuti... evidentemente non credevano in una vittoria della Corea.

Una volta venuti a sapere di esser fuori dal mondiale per la differenza reti, gli uruguagi hanno di nuovo premuto sull'acceleratore, ma il Ghana è stato attento e non ha rischiato molto.

Delusi e affranti, ma anche infuriati con la terna arbitrale, i giocatori dell'Uruguay a fine partita.





Agli ottavi, ameno di clamorose sorprese, la Corea del Sud dovrà vedersela (quasi certamente) con il Brasile (5 dicembre, ore 20), mentre il Portogallo (6 dicembre ore 20) avrà di fronte una tra Svizzera, Camerun e Serbia. Le quattro squadre del Gruppo G, cui appartengono le nazionali appena citate, saranno in campo questa sera alle ore 20.





Crediti immagine: twitter.com/mundodabola/status/1598726699759407105