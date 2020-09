Non c'è pace per la regina Elisabetta. 13 delle guardie del 1° Battaglione, Welsh Guards, che sorvegliano il Castello di Windsor, dove la sovrana si era rifugiata insieme al marito a causa della pandemia da Covid-19, sono state arrestate e 3 devono ancora affrontare il giudizio di una corte militare.

Nel mese di giugno, come riporta il quotidiano Mirror, un gruppo di guardie ha lasciato Sua Maestà per recarsi a un rave party poco distante la tenuta reale.

Un festino abbastanza movimentato tra alcol e cocaina, tanto che 4 guardie sono risultate positive al test antidroga. Una fonte vicina alle guardie arrestate ha affermato che tutto era iniziato come una semplice scampagnata per poi degenerare in una mega festa... senza il mantenimento delle distanze di sicurezza.