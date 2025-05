Quattro le scosse di terremoto registrate questo martedì dalle 12:06 alle 12:22 nell'area dei Campi Flegrei. La più forte, la terza delle 12:07 di magnitudo 4.4, è avvenuta nel mare di fronte a Pozzuoli con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8245, 14.1117 ad una profondità di 3 km.

Oltre a Pozzuoli, Bacoli, Procida e Quarto le località dove, più di altre, il sisma ha avuto maggior impatto. La quarta scossa, di assestamento, ha avuto una magnitudo di 3.5.

"Ho disposto l'immediata disattivazione temporanea delle ZTL per agevolare il deflusso del traffico e facilitare gli spostamenti in sicurezza. La priorità in questo momento è garantire ordine, mobilità e assistenza alla popolazione. Siamo al lavoro e vi terrò aggiornati passo dopo passo",

è quanto ha postato via social il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.

Inutile parlare dello spavento della popolazione, già in allerta e soprattutto in ansia per la ripresa dell'attività sismica nell'area dei Campi Flegrei. Ancora presto per un rapporto su eventuali danni.