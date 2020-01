Annunciate le nomination ai DGA Awards, i riconoscimenti che ogni anno sono assegnati dal sindacato dei registi americani e che puntualmente anticipano il verdetto del premio Oscar per la categoria miglior regia. Basti pensare che su 71 edizioni ben 63 volte il vincitore del DGA Awards ha vinto anche l'Oscar.

Quest'anno parte favorito il regista Bong Joon - ho dopo aver dominato l'Awards Season americana grazie al suo incredibile lavoro per il film sudcoreano Parasite. A tallonarlo il premio Oscar Sam Mendes per il suo dramma bellico 1917 con cui ha vinto il Golden Globe come miglior regista.

Tra le esclusioni dolenti si fa notare quella di Greta Gerwig per Piccole Donne dopo essere stata snobbata anche dai Golden Globe, nonostante il National Society of Film Critics Award vinto e le nominations conquistate agli Hollywood Critics Association Awards e ai Critics’ Choice Awards. Fuori dai giochi a sorpresa anche il Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, Todd Phillips per Joker nonostante avesse dalla sua parte il prestigioso Golden Frog ai Camerimage.