Max Verstappen, Red Bull, ancora una volta è stato il migliore nelle libere del venerdì, in questa occasione per il Gran Premio di Spagna che si correrà domenica sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Bene anche la Aston Martin del pilota di casa, Fernando Alonso, che ha fatto segnare il secondo miglior tempo con un ritardo di 170 millesimi.

Nella seconda sessione di libere, Verstappen ha stabilito il tempo di 1:13.907, su un tracciato che è ritornato simile a quello del 2006, dopo che è stata ripristinata la curva prima del rettilineo del traguardo, in precedenza sostituita da una chicane.

Ottimi i piazzamenti di Nico Hulkenberg ed Esteban Ocon che hanno fatto registrare per Haas e Alpine, rispettivamente al terzo e al quinto posto con in mezzo la Red Bull di Sergio Perez quarto, un ritardo da Verstappen di poco superiore ai tre decimi.

Seguono le Ferrari di Leclerc e Sainz, praticamente sugli stessi tempi, che però durante le libere si sono dedicati soprattutto a testare le loro vetture in configurazione gara, provando l'ulteriore pacchetto di modifiche dove spiccano soprattutto le nuove fiancate, adesso molto più simili a quelle delle vetture Red Bull. Come sono andate? Finché non le vedremo all'opera in gara è impossibile dirlo con certezza. Le nuove modifiche sembrerebbero aver portato dei miglioramenti, ma bisognerà vedere come andrà il consumo dei pneumatici durante la corsa.

George Russell è stato il più veloce dei due piloti della Mercedes, piazzandosi all'ottavo posto, con un tempo di 1,5 decimi inferiore a quello di Hamilton, solo undicesimo.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo, e Pierre Gasly, Alpine, completano l'elenco dei piloti con i primi dieci migliori tempi.

Durante le fasi finali della sessione pomeridiana, si sono addensate delle nuvole e sono cadute alcune gocce di pioggia sul circuito, ma non in quantità tale da costringere i piloti a rientrare ai box per passare alle gomme intermedie.

Durante la notte, team e piloti studieranno i dati raccolti in giornata prima di tornare in pista per una sessione di prove finali alle 12:30 di sabato, cui farà seguito la sessione di qualifiche a partire dalle ore 16.