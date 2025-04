ROMA - (Ernesto Genoni) - A seguito della salita al cielo dell’amato Pontefice, Jorge Bergoglio, un sentito confronto si è subito aperto nel Comitato d’Onore del Premio con il noto Musicologo primo Presidente Espedito De Marino, sulla ipotesi, in segno di lutto, di sospensione e rinvio della cerimonia ufficiale del “Premio internazionale sulla Sacralità della Vita”, già in calendario per sabato tre Maggio prossimo.

Alla fine, con un Comunicato Stampa ufficiale, il Comitato d’Onore fa sapere, che ha optato per la conferma della stessa data, offrendo l’evento, manifestazione di qualità morale e spirituale, come momento di preghiera e riflessione, occasione per celebrare l’opera salvifica condotta dal Santo Padre Franciscus.

La cerimonia di consegna del “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace” avrà luogo dunque, come programmato, il 3 maggio prossimo presso la Sala Conferenza dell’Accademia dell’Arte Sanitaria in Roma, in occasione del ventennale della sua istituzione.

Quest’anno premi verranno assegnati tra gli altri, al Ministro degli Interni Prefetto Matteo Piantedosi; allo storico amico e testimonial della Fondazione Lega del Filo d’Oro, ovvero al Maestro e Compositore Renzo Arbore; il Generale dell’Esercito Stefano Rega, Direttore Centrale del Bilancio del Ministero della Difesa per le sue umanitarie missioni istituzionali compiute all’estero, il Maresciallo ora Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Alfonso Bolognesi per il suo diario sulla ingiusta carcerazione da lui patita e narrata nel libro dell’avv. Raffaele Crisileo dal titolo “Vittima Innocente “ che racconta il suo calvario giudiziario affrontato con fede cristiano. Poi verranno premiati il Generale della Guardia di Finanza dott. Salvatore D’Arpa, Comandante del Reparto TLA degli Istituti di Formazione GdF di stanza in Ostia (Roma) e il Prof. Francesco Corcione, Presidente Emerito della Societa’ di Chirurgia Italiana, chirurgo di fama internazionale e filantropo e anche essi verranno premiati per la loro attività professionale ispirata ai principi della sacralità della vita. Verrà inoltre insignito del Premio Padre Enzo Fortunato frate francescano nominato da Papa Francesco Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini e finora coordinatore della menzionata Giornata mondiale. Ed ancora saranno insigniti due noti filantropi: il maestro, e attore cinematografico Alessandro Siani e il prof. dott. Francesco Giorgino, giornalista della RAI.

I premi verranno consegnati dal Primo Presidente Prof. Espedito De Marino noto musicologo internazionale che accompagnò come chitarrista, nei suoi concerti, il Maestro e Cantautore Roberto Murolo nonché dal Presidente del Comitato d’Onore del Premio, Gen. dott. Francesco Lupo e dal componente dello stesso Comitato d’Onore avv. Raffaele Crisileo, responsabile dell’ufficio legale e dei rapporti con l’estero.

Il “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace” è stato istituito per promuovere la conoscenza del pensiero e delle attività di San Giovanni Paolo II e della sua influenza sulla vita della Chiesa cattolica e su vari campi dell’attività umana, come quello culturale, sociale, politico o economico e viene assegnato ogni anno.

Il riconoscimento è internazionale e premia persone e istituzioni che eccellono nel lavoro scientifico, artistico, culturale, educativo e sociale, promuovendo i valori e le idee presenti nell’insegnamento e propagandati da Giovanni Paolo II.

L’ambito premio è già stato assegnato, negli anni, a papa Benedetto, al cardinale Pierbattista Pizzaballa, al governatore Luca Zaia, al Vicario Custodiale di Terra Santa Padre Ibrahim Faltas, all’ex Sindaco di Betlemme oggi ambasciatrice Vera Baboun e a tanti altri