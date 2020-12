24 novembre

La salute degli italiani viene prima di tutto, ma i sacrifici vanno richiesti a tutti. Non avrebbe senso vietare lo #sci - un settore che garantisce la vita economica di interi territori - in Italia e permetterlo in Austria, Francia, Germania o Svizzera. Bernabò Bocca (presidente Federalberghi) chiede: “Questa Europa serve solo per le sanzioni o anche per avere delle politiche comuni?”. È una domanda che condivido. Voi che ne pensate?

30 novembre

Bello questo post, mi sembrano parole di assoluto buonsenso. Non sono capricci da “fidanzatini” o da amici di ombrellone, sono vite e affetti veri. Il governo ascolti. Alessandro Politi: “Sono circa 2 mesi che vivo a Padova per documentare l’avanzare della pandemia, vivendo le mie giornate lavorative all’interno dell’azienda ospedaliera di Padova. Durante questo periodo ho conosciuto persone meravigliose e vissuto un’esperienza inaspettata di cui sono grato; c’è anche da dire però che io e la mia compagna siamo riusciti a rincontrarci soltanto una volta per qualche ora, dopo quasi 40 giorni. Valentina, la mia fidanzata, infatti, vive in Lombardia, quindi secondo l’ultimo Dpcm non può raggiungermi quando vuole, ma è permesso solo in casi straordinari o per motivi sanitari. Tramite l’amico e collega Gianluigi Nuzzi, ho scoperto che sono migliaia e migliaia le coppie che stanno vivendo questa difficile situazione. Persone innamorate che non possono vedersi e abbracciarsi da svariate settimane. Perché queste persone non vengono ascoltate? Perché non viene preso spunto dalla recente delibera della provincia autonoma di Bolzano che prevede come motivo d’autocertificazione anche l’incontro del partner presso il proprio domicilio? Perché non si cerca di trovare una soluzione come hanno fatto Svizzera, Belgio, Inghilterra, Germania e Olanda? In un momento storico come questo dove si è spaventati, isolati, tristi e l’affetto può diventare l’unica ancora di speranza e salvezza perché, seguendo ovviamente delle indicazioni precise, essendo molto prudenti e osservando tutte le norme in nome della prevenzione, non si può cercare di trovare una soluzione?” #congiuntifuoriregione

7 dicembre

Tutelare la salute degli italiani senza dividere le famiglie almeno a Natale si può. È quello che accade in Francia e in Germania e che chiediamo sia possibile anche in Italia. Se siete d'accordo condividete questo messaggio.



Quelle sopra riportate sono le dichiarazioni delle ultime settimane di colui che da iper italiano convinto e difensore dell'italianità si autodefinisce "leader" della Lega, Matteo Salvini.

Secondo il leader Salvini ciò che il Governo ha fatto finora in termini di contenimento del contagio da coronavirus è sbagliato così come, probabilmente, qualunque decisione prenderà in futuro.

Quali decisioni, allora, avrebbero dovuto prendere Conte, il CTS e l'ISS? Come dice il difensore dell'italianità, Salvini, avrebbero dovuto prendere esempio dall'estero. Fare, ad esempio, come hanno fatto in Germania.

L'Istituto Robert Koch (RKI), al 15 dicembre, ha segnalato in Germania quasi 34mila nuovi casi e oltre 900 decessi, con quest'ultimo dato però "influenzato" dall'inserimento dei morti Covid in Sassonia non conteggiati in precedenza. Anche i dati del 16 dicembre registrano però oltre 32mila nuovi casi e 729 decessi.

Anche in Italia, nella regione leghista del Veneto, fin dallo scorso novembre rimasta sempre zona gialla, con misure di contenimento pertanto simili a quelle tedesche, il tasso di positività è attualmente arrivato quasi al 19%, con i medici degli ospedali veneti che parlano di situazione al collasso.



Nonostante queste premesse, le opposizioni (anche se purtroppo non solo loro) con Salvini in testa pretendono di voler dimenticare l'esistenza della pandemia e della necessità di limitare i contatti tra le persone, unico strumento per fermare il contagio, come se la Covid concedesse una tregua per le festività di fine anno. È vero che siamo in guerra, ma il nostro attuale nemico, il SARS-CoV-2, non è in grado di accordare tregue di qualsiasi tipo.

Ma i "leader" alla Salvini - quindi, non solo lui - ancora non lo hanno capito!