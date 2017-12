Milano, al MIC rassegna sui fratelli Taviani dal 9 al 18 gennaio

Il MIC, in occasione del loro ultimo film, Una questione privata, dal 9 al 18 gennaio presenta GLI ARTIGIANI DEL CINEMA ITALIANO: I FRATELLI TAVIANI, una retrospettiva dedicata a Paolo e Vittorio Taviani con l’intento di ripercorrere le diverse tappe della loro carriera attraverso le opere più significative.

Tra i titoli in programma Padre padrone (1977), vincitore della Palma d’Oro a Cannes, La notte di San Lorenzo (1982) e Kaos (1984), che hanno ottenuto il David di Donatello al miglior film, al miglior regista e alla miglior sceneggiatura, mentre Cesare deve morire (2011) ottiene anche l’Orso d’Oro a Berlino.



Per la proiezione di Kaos, mercoledì 10 gennaio alle ore 17, sarà presente in sala Giovanna Taviani, regista e saggista, figlia di Vittorio.



Martedì 9 gennaio ore 17.00

La notte di San Lorenzo

Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 1982, 105’. Con Omero Antonutti, Margarita Lozano.

10 agosto 1944, la cittadina toscana di San Miniato è occupata dai tedeschi e un gruppo di contadini si mette in marcia per sfuggire all’accerchiamento.



Mercoledì 10 gennaio

ore 15.00

Cesare deve morire

Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 2011, 76’. Con Fabio Cavalli, Salvatore Striano.

Nel carcere di Rebibbia, i carcerati seguono un laboratorio teatrale dove mettono in scena opere di William Shakespeare. Durante le prove per il Giulio Cesare, le vite degli improvvisati attori si intrecciano inevitabilmente con quelle dei personaggi interpretati.

ore 17.00

Kaos

Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 1984, 100’. Con Margherita Lozano, Claudio Bigagli.

Quattro novelle tratte da Pirandello, aperte e chiuse con un prologo e un epilogo secondo la forma di colloquio con la madre.

Presente in sala Giovanna Taviani, regista e saggista, figlia di Vittorio Taviani.



Giovedì 11 gennaio

ore 15.00

Un uomo da bruciare

Paolo e Vittorio Taviani, Valentino Orsini, Italia, 1962, 103’, b/n. Con Gian Maria Volonté, Didi Perego.

Salvatore, giovane attivista sindacale di ispirazione marxista, torna in Sicilia dopo due anni passati a Roma. Portando avanti le sue battaglie, rimane vittima della mafia.



ore 17.00

San Michele aveva un gallo

Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 1972, 86’. Con Giulio Brogi, Daniele Dublino.

Nel 1870 un rivoluzionario viene arrestato dopo il tentativo fallito di una rivolta. In carcere, tenta in ogni modo di tenersi in attività, ma una volta libero scopre che le sue idee sono ormai superate.



Venerdì 12 gennaio

ore 15.00

Il prato

Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 1979, 118’. Con Michele Placido, Isabella Rossellini.

Eugenia è legata ad Enzo da un tenero sentimento, ma quando appare Giovanni si innamora anche di lui. Ne nasce un triangolo che richiama più ampiamente l'intera generazione giovanile in crisi.



ore 17.15

La masseria delle allodole

Paolo e Vittorio Taviani, Bulgaria/Francia/Italia/UK, 2007, 122’. Con Paz Vega, Moritz Bleibtreu.

Dei fratelli Avakian, uno è rimasto in Armenia mentre l’altro è emigrato in Italia. Nel 1915 i due provano a ritrovarsi nella terra natia, ma la guerra ne impedisce il ricongiungimento.

Sabato 13 gennaio ore 17.00

Padre padrone

Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 1977, 120’. Con Saverio Marconi, Omero Antonutti.

Gavino, giovane pastore sardo, decide di riscattarsi dalla tirannia paterna dedicandosi alla cultura, arrivando a ottenere una laurea in glottologia e la cattedra universitaria.

Domenica 14 gennaio ore 17.00

Una questione privata

Paolo e Vittorio Taviani, tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio, Italia, 2017, 84’. Con Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy.

Durante la lotta di liberazione nelle Langhe, il partigiano Milton si divide tra i combattimenti i contro i nazifascisti, l'amicizia per i compagni di brigata e il suo amore clandestino per Fulvia.



Martedì 16 gennaio ore 15.00

I sovversivi

Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 1967, 110’, b/n. Con Giulio Brogi, Lucio Dalla.

Sullo sfondo dei funerali di Palmiro Togliatti, quattro storie di militanza comunista.



Mercoledì 17 gennaio ore 17.00

Good Morning Babilonia

Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 1986, 114’. Con Vincent Spano, Joaquim De Almeida.

I fratelli artigiani Nicola e Antonio Bonanno emigrano negli Stati Uniti dove finiscono a lavorare sul set di Intolerance di David W. Griffith. La Prima Guerra Mondiale interrompe il loro lavoro.



Giovedì 18 gennaio ore 15.00

Allonsanfan

Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 1974, 115’. Con Marcello Mastroianni, Lea Massari.

Nel clima della Restaurazione, il nobile liberale Fulvio Imbriani prende parte a una spedizione nel Sud che dovrebbe sollevare la popolazione contro il governo borbonico.