La storia si ripete a distanza di un anno e mezzo. Il 18 settembre il torrente Zena è nuovamente esondato, trascinando con sé detriti, acqua e fango. L'impetuosa corrente ha completamente travolto e distrutto il ponticello pedonale che collegava il Bigallo al resto del mondo. Il Bigallo, situato a Pianoro, in provincia di Bologna, è la dimora di Monica Bellei e Francesco Lenzi, che nel corso degli anni ha accolto amici, artisti, viaggiatori, spettacoli, workshop, cerchi di condivisione, proiezioni di documentari e momenti di celebrazione. Oggi, però, è raggiungibile solo attraverso il sentiero CAI, con una camminata di circa 40 minuti nel bosco.

La campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - è destinata alla costruzione di un nuovo ponte che ristabilisca il collegamento con la strada principale di Via Cà di Lavacchio a Pianoro. Inoltre, i fondi sosterranno il coinvolgimento di tecnici e geologi, necessari per progettare una struttura idonea e sicura, tenendo conto del cambiamento del bacino idrologico locale e delle ricorrenti esondazioni. Per raggiungere questo obiettivo, saranno necessari in totale 45mila euro, fondi destinati alla progettazione, costruzione, posa e montaggio del nuovo ponte. Inoltre, la somma servirà a ripristinare le strutture, riparare gli allacci elettrici e idrici, e sostituire gli attrezzi danneggiati.

Grazie al contributo di tutta la comunità, sarà possibile ripristinare questo importante collegamento tra il Bigallo e tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno avuto il piacere di vivere e condividere questo luogo immerso nella natura, partecipando a incontri, spettacoli, workshop, ascoltando musica e sentendosi parte di una famiglia. Chiunque sceglierà di sostenere il progetto con una donazione vedrà il proprio nome inciso nella storia del Bigallo, come segno tangibile di solidarietà e di legame eterno con questo luogo unico.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/cerchiamo-un-passaggio/