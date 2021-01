Promosso dal Governo degli Stati Uniti, attraverso l’Agenzia federale USAID (United States Agency for International Development), INVEST è parte del più ampio programma americano ‘USAID’s Covid-19 Response in Italy’, con il quale gli Stati Uniti hanno deciso supportare il nostro paese nel fronteggiare la pandemia, sia da un punto di vista sanitario, che di sostegno alla società civile e al settore privato.

Nello specifico, INVEST intende sbloccare il potenziale del settore privato italiano mettendo a disposizione un ammontare complessivo di 10 milioni di dollari a sostegno delle imprese italiane che ‘abbiano varato o intendano varare progetti di ricerca, sviluppo e produzione di terapie, vaccini, attrezzature e forniture mediche tese a fronteggiare la pandemia’.

E’ in questo ambito di intervento che si inserisce il progetto presentato da Roncucci&Partners, selezionato tra oltre cinquanta proposte: un articolato programma che coinvolge 25 imprese italiane – selezionate da un database di oltre 400 realtà nazionali – che durante il lockdown hanno ampliato, potenziato o riconvertito la propria produzione e sono quindi attivamente scese in campo per combattere l’emergenza.

Il progetto è stato ufficialmente presentato durante l’evento organizzato in modalità virtuale dall’Ambasciata americana a Roma, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e Roncucci&Partners, durante il quale sono state presentate le 25 aziende italiane selezionate per INVEST.