Anche in presenza, almeno in parte, lunedì 24 agosto è iniziata a Charlotte, Carolina del Nord, la Convention del Partito Repubblicano in cui sono ufficialmente stati nominati a candidare il partito alle prossime elezioni presidenziali di novembre Donald Trump, come presidente, e Mike Pence, come vicepresidente, dai 336 delegati presenti che hanno votato a nome di tutti gli altri, impossibilitati a partecipare di persona a delle restrizioni per il coronavirus.

Sul palco si è presentato, senza che fosse previsto dal programma, il presidente Trump.

Nel suo discorso ha cercato di compattare il partito puntando sul buon momento del mercato azionario, attaccando i governatori che hanno imposto restrizioni durante la crisi del coronavirus, lanciando bordate contro i suoi oppositori e continuando la sua personale battaglia contro il voto per posta.

Ribaltando la realtà dei fatti, ha accusato Obama e Biden, adesso suo avversario diretto, di aver cercato di sabotare la sua campagna nel 2016: "Li abbiamo sorpresi a fare cose davvero brutte", ha detto. "Vediamo cosa succede... ci stanno provando di nuovo".

Se l'è presa con, il governatore della Carolina del Nord, i democratico Roy Cooper, criticandolo per le misure anti Covid, aggiungendo che i governatori dem avrebbero riaperto i loro Stati solo a partire dal 4 novembre, i giorno successivo alle elezioni, perché secondo la sua interpretazione le misure di sicurezza sarebbero state prese solo per danneggiare la sua campagna.

Nonostante siano milioni e milioni gli americani disoccupati, Trump ha detto di aver appena battuto un record relativo al numero di posto di lavoro e di essere pronto a battere il record di tutti i tempi del mercato azionario".

D'altra parte, come ha ricordato la sorella di Trump, Maryanne Barry, in una registrazione pubblicata dal Washington Post e collegata al recente libro scritto dalla nipote, l'attuale presidente degli Stati Uniti è un bugiardo e senza principi.

La Convention che si concluderà giovedì, domani prevede le dichiarazioni di Melania Trump, Eric Trump, Tiffany Trump, del Segretario di Stato Mike Pompeo, del senatore Rand Paul e di Nicholas Sandmann, un giovane attivista pro Trump che lo scorso anno davanti al Lincoln Memorial a Washington è stato protagonista di uno scontro verbale con un attivista nativo americano, Nathan Phillips, catturato in un video virale.