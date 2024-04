Genova. E' successo tutto al Pronto Soccorso del Galliera dove venerdì 12 aprile, è stato utilizzato lo spray urticante per calmare un uomo in preda ad una grave agitazione psicomotoria.

L'uomo era stato portato al pronto soccorso per un ordinanza di esecuzione T.S.O. accompagnato dagli agenti municipali.

Mentre stava per essere sottoposto ad una consulenza psichiatrica, ha avuto un forte stato di agitazione psicomotoria e per bloccarlo è stato utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione alle forze dell'ordine.

Alcuni pazienti delle aree vicine al locale del triage sono stati tempestivamente trattati e posti sotto ossigeno per disturbi respiratori. Anche il personale medico infermieristico ed oss in servizio durante la colluttazione è stato trattato per principi di intossicazione.