Domenica 4 luglio | ore 21.15

Domodossola - Chiesa di S. Quirico

Concerto di S. Quirico



Federica Napoletani: soprano

Candice Carmalt: mezzo soprano

Il Convivio Rinascimentale

Camerata Strumentale di S. Quirico



Musiche di

A. Vivaldi

A. Caldara

J. A. Hasse

F. Couperin

C. Graupner

L’associazione di promozione sociale Compagnia Dellozio e la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario presentano la seconda edizione del festival: “Oxilia - teatro e musica per la terra d’Ossola” che si svolgerà dal 4 luglio al 25 agosto 2021. Un progetto che nasce dalla volontà di fondere insieme arte drammatica e musica, così che le differenti anime delle realtà organizzatrici possano dialogare, mettendo in comune carismi e vocazioni artistiche e operative diverse e complementari.

Con questo obiettivo si è arrivati alla pianificazione di un calendario estivo di eventi che possano arricchire in modo significativo e consistente la vita del territorio sotto il profilo culturale e artistico.

L’idea di un festival nasce dalla conoscenza delle virtù e delle qualità che il nostro territorio può offrire: l’Ossola, terra di grande ricchezza, terra di cangianti contrasti e sintonie che costantemente stupiscono per la loro rarità; è certamente un luogo in cui la cultura e l’arte trovano posto, e possono ulteriormente sviluppare le loro radici. Il teatro e la musica hanno il loro proprio spazio tra le iniziative

culturali delle valli, soprattutto grazie all’attività costante e continua di numerose realtà (compagnie, formazioni musicali, teatri, associazioni, rassegne, festival) che non mancano di proporre iniziative altamente qualificate.

È terra di confine, un incrocio di mondi, storie e nazioni e ciò la rende sintesi di culture e tradizioni. Per questo motivo, l’aspirazione sottesa alla progettazione delle iniziative è quella di usare i confini come mezzo di avvicinamento reciproco più che di separazione. Il festival vuole infatti espandere il proprio orizzonte oltre i propri limiti, per essere evento che crea dialogo con realtà differenti che arricchiscano il territorio ma che, allo stesso tempo, si nutrano esse stesse del contatto con esso.

Un festival che vuole riscoprire in Ossola il teatro e la musica non solo come momento di arricchimento personale dal punto di vista culturale, ma anche come appuntamento per la costruzione del vivere civile e sociale nell’incontro e nello scambio reciproco per il benessere della società.