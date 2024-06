Brutta Italia, ma evita il disastro al 98’! Pari fortunoso con la Croazia e vola agli ottavi

Termina sul risultato di 1-1 il match tra Croazia e Italia, valido per il terzo turno del Girone B di Euro 2024. Prestazione comunque deludente dell'Italia di Luciano Spalletti, che nonostante i numerosi cambi di formazione non ha ottenuto gli effetti sperati. Il primo tempo tutto sommato non è malvagio, o comunque non a senso unico: gli scaccati provano a fare gioco ma Di Lorenzo e compagni fanno buona guardia dietro. Davanti arriva anche l'occasione per Bastoni - intorno alla mezz'ora di gioco - per sbloccare il match, ma il portiere Livakovic si supera nell'intervento.

Nella ripresa però l'Italia è costretta a inseguire la qualificazione fino all'ultimo, perché al 55esimo Modric prima si fa parare il rigore da Donnarumma ma poi su una dormita difensiva insacca il vantaggio. Mai nessuna grande occasione da gol, gli azzurri se la vedono brutta fino al 98esimo ma poi prevale il cuore: grandissimo assolo di Calafiori che che libera Zaccagni al vertice sinistro dell'area col tiro a giro segna la rete del pareggio. Agli ottavi di finale ci sarà la Svizzera, ma servirà un'altra Italia per battere i rossocrociati.



Euro 2024, Albania-Spagna 0-1: basta Ferran Torres, Roja imbattibile

Dopo aver battuto largamente la Croazia nella gara d’esordio e aver dominato l’Italia con una prova sontuosa quattro giorni fa, la Spagna completa l’opera nella terza giornata del gruppo B: la Roja supera anche l’Albania 1-0, centrando tre vittorie su tre, senza mai subire gol. A decidere l’incontro ci pensa Ferran Torres (13’) su assist di Olmo: le Furie Rosse terminano così il girone a 9 punti. Eliminata l’Albania, ultima con un solo punto.





Milan, lo United non molla Zirkzee: prosegue il pressing sull’agente. Guirassy ancora in lista

In Germania con l’Olanda senza mai vedere in campo agli Europei, Joshua Zirkzee continua a far parlare di sè sul mercato. Col Bayern Monaco che si è assicurato Olise dal Crystal Palace, rinunciando quindi a riportare a casa il 23enne, sono rimaste due le opzioni sul tavolo dell’ex Parma in caso di addio al Bologna: il Milan e il Manchester United. I rossoneri, che avevano acquisito un grande vantaggio forti della volontà della punta di approdare a Milano, rischiano adesso di essere superati dai Red Devils. Questi ultimi infatti, decisi a pagare la clausola da 40 milioni di euro (scatterà il prossimo 1° luglio), stanno continuando a trattare con l’entourage del classe 2001 per trovare l’accordo definitivo.

Il quadro è ormai chiaro: chi prima raggiungerà l’intesa col potente agente Kia Joorabchian si porterà a casa Zirkzee. Il noto agente è un osso duro: forte della clausola relativamente bassa, non intende fare sconti rispetto ai 15 milioni di euro richiesti per le commissioni. “Non facciamo beneficenza” ha detto Ibrahimovic sul tema, segno che proprio su questo dettaglio, tutt’altro che banale, l’affare con il Milan si è intoppato. In casa United invece le idee sono differenti, tant’è che i dirigenti degli inglesi stanno proseguendo i dialoghi come conferma Sky Sports News per trovare l’intesa e soffiarlo quindi ai rossoneri. Ten Hag ha comunque una pista alternativa che conduce sempre in Italia: trattasi di Victor Osimhen, con il Napoli intenzionato a inserire Greenwood nell’affare.



Guirassy ha deciso: addio Stoccarda. Milan ancora in corsa

Se Zirkzee è al primo posto nella lista di Ibra e Moncada, quello di Serhou Guirassy è un nome che non mai totalmente uscito dai radar del club rossonero. La punta guineana, che può liberarsi pagando la clausola da 17,5 milioni di euro, ha annunciato allo Stoccarda l’intenzione di cambiare aria. Dalla Germania confermano che in corsa c’è ancora il Milan, oltre ad Arsenal e Borussia Dortmund, quest’ultimo in vantaggio.



Kvara svela: "Cristiano Ronaldo era il mio idolo, sognavo di incontrarlo dal vivo"

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della Nazionale georgiana, è intervenuto ai microfoni di Goal.com ai margini del match contro il Portogallo, che sarà cruciale per la sua Georgia ultima nel girone di Euro 2024. Il numero 77 azzurro ha svelato un interessante aneddoto su Cristiano Ronaldo che dovrà affrontare proprio nella prossima partita: "Cristiano Ronaldo era il mio idolo. Sono felice di incontrarlo sul campo. Sognavo di incontrarlo dal vivo. Vediamo cosa succederà".



Calzona: "Troppe falsità sui litigi nel mio periodo! Vi dico cosa che ha creato i danni peggiori"

L'ex allenatore del Napoli, oggi ct della Slovacchia, Francesco Calzona, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Quando sono arrivato io erano già trascorsi sette mesi e mezzo, con i risultati che sappiamo. Ho detto e ripetuto di aver incontrato difficoltà e problemi che non mi aspettavo di trovare. Sai qual è stata la cosa che ha creato i danni peggiori? L’obbligo di dover inseguire costantemente la vittoria, per via della classifica in gran parte compromessa, ha messo in crisi il gruppo.

Ti porto l’esempio dell’1-1 di San Siro con l’Inter. Loro venivano da quindici successi di fila, giocammo una partita molto più che decorosa eppure quel pari fu vissuto dall’ambiente con una delusione sconcertante. Eravamo costretti a vincere e non avevamo una condizione mentale all’altezza del compito. In alcune occasioni abbiamo anche giocato un buon calcio, ma il buon calcio non bastava, servivano i tre punti. Non si dava più valore a nulla. E non è tutto. Il 95% delle cose che venivano scritte o raccontate in tv da giornalisti perbene e ben vestiti... La quasi totalità dei conflitti e dei disagi che venivano riportati da Castel Volturno però non si verificò. Barzellette.

De Laurentiis? Guarda che con me il presidente ha tenuto un comprtamento esemplare. Faceva domande, si informava, mai un’ingerenza però, prima di incontrare la squadra chiedeva il permesso. Subito dopo spiegava di cosa aveva parlato".



Osimhen, nessun'offerta congrua: il nigeriano sarà a Dimaro

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il Napoli vuol fare all in su Buongiorno, ma il Torino dice no ad un’eventuale contropartita tecnica. Il Napoli sonda di continuo l’agente di Buongiorno, il ragazzo sa che venire a Napoli sarebbe una crescita enorme anche senza disputare la Champions League. Il suo agente deve ascoltare tutte le richieste che arriveranno.

Osimhen? L’offerta da 120 milioni non c’è e se le cose vanno così Osimhen sarà a Dimaro. Proseguono i contatti tra il Napoli e Spinazzola, il suo agente ha un buon rapporto con Manna e Conte. Il giocatore arriverebbe a parametro zero”.