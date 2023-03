La MotoGP inaugura la stagione 2023 questo fine settimana con il Gran Premio del Portogallo sul tracciato dell'Autódromo Internacional do Algarve.

Alla fine della prima giornata delle prove libere, è di un sorprendente Jack Miller (Red Bull KTM) il miglior tempo con 1:37.709, nuovo record della pista, seguito da Maverick Viñales (Aprilia Racing) con 37 millesimi di ritardo e dal campione del mondo Francesco Bagnaia (Ducati), più lento di oltre un decimo.

Jorge Martin (Prima Pramac Racing), a fine giornata quinto, era stato il primo a battere il record del circuito.

A 15 minuti dalla fine, è stata la volta di Aleix Espargaro (Aprilia Racing), seguito poi da suo fratello Pol (GASGAS Factory Racing Tech3), la cui caduta ha però portato ad una interruzione della sessione.

Dopo la ripresa, tutti i piloti si sono dati da fare per ottenere il miglior tempo per qualificarsi direttamente per la Q2.

A otto minuti dalla fine, Pecco ha fatto fermare i cronometro su 1:37.856, ma è stato poi superato da Miller e Viñales.

Marc Marquez (Repsol Honda) è caduto nelle fasi finali della sessione e, come il suo compagno di squadra Joan Mir (Repsol Honda), dovrà passare dalla Q1 poiché si è piazzato fuori dalla top ten, dove stavolta sono presenti "solo" sei Ducati:

01. Jack Miller - (Red Bull KTM Factory Racing) - 1:37.709

02. Maverick Viñales - (Aprilia Racing) - + 0.037

03. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - + 0.147

04. Luca Marini - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.190

05. Jorge Martín - (Prima Pramac Racing) - + 0.282

06. Fabio Quartararo - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - + 0.306

07. Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) -+ 0.403

08. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.449

09. Aleix Espargaró - (Aprilia Racing) - + 0.544

10. Enea Bastianini - (Ducati Lenovo Team) - + 0.547



Sabato, alle 11:50, inizierà la prima qualifica del 2023.