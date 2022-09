Sabato, dopo aver rinunciato al tentativo di lancio di Artemis I, a causa di una nuova perdita di idrogeno durante la fase di caricamento del propellente sullo Space Launch System, i responsabili della missione hanno deciso che avrebbero rinunciato a ulteriori tentativi, per inizio settembre.

Il rinvio comporta la necessità di togliere dalla piattaforma di lancio il razzo vettore e la navicella che saranno riportati nell'hangar di assemblaggio per essere sottoposti ad un nuovo ciclo di controlli, in modo da risolvere definitivamente il problema.

La data del prossimo tentativo non è stata ancora stabilita. Si parla genericamente di un giorno che potrebbe essere fissato tra il 19 e il 30 settembre.

C'è però da considerare che ad inizio ottobre è previsto anche il lancio di un equipaggio sulla ISS. Pertanto, come ha accennato il capo della Nasa, Bill Nelson, per evitare problemi, quasi certamente la missione Artemis non potrà prendere il via prima di metà ottobre.