Purtroppo c'è una brutta notizia, Disney plus in Turchia ha ceduto i diritti di alcune serie tv in programma in uscita nel 2023. Così ad oggi ancora queste serie turche non si sa dove le vedremo, quando e come.

Tra queste serie tv c'è quella di Can Yaman El turco girata tra l'altro a Budapest.

Da un post instagram pubblicato dallo stesso attore Can Yaman si è scoperto che la serie in questione uscirà sugli schermi entro l'anno 2024 grazie all'azienda di produzione Ay Yapim. Anche se ancora non hanno annunciato su quale canale o piattaforma vedremo questa serie tv.

La serie, tratta dall'omonimo romanzo di Orhan Yeniaras, è ambientata durante l'assedio di Vienna del 1683. Balaban Agha, dopo la battaglia, si rifugia in un piccolo villaggio italiano dove, oltre a trovare la pace, si innamora di una donna del posto (interpretata da Greta Ferro). Ma la sua tranquillità sarà presto sconvolta dalle ingiustizie subite dal popolo italiano, che lo spingeranno a guidare una rivolta contro i signori feudali.

Non ci resta che attendere nuove notizie speriamo presto.