Annunciati i vincitori dei premi assegnati dai critici dei magazine on line di Los Angeles, i famosi Hollywood Critics Association Awards con cui eleggono le migliori produzioni e le migliori interpretazioni della stagione.

I verdetti di quest'anno mirano a rivoluzionare la Stagione dei Premi dato che a trionfare è stato il revenge movie di Emerald Fennell, Promising Young Woman che ha vinto il maggior numero di riconoscimenti.

Tra i verdetti interessanti si fanno notare: quello per il miglior attore laddove ha vinto Delroy Lindo per la sua performance nell'ultimo film di Spike Lee, Da 5 Bloods -Come fratelli, quello per il miglior film d'animazione dato che l'irlandese Wolfwalkers ha battuto il favorito Soul e quello per il Miglior film internazionale dove si è imposto il Guatemala con l'horror d'autore La Llorona.