Il film scelto per rappresentare la Germania agli Oscar, All Quiet on the Western Front di Edward Berger, ha vinto il prestigioso riconoscimento assegnato dalla British Society of Cinematographers dedicato ai migliori direttori della fotografia dell'anno.

La pellicola, terzo adattamento dell'omonimo romanzo del 1929 di Erich Maria Remarque, ha ottenuto 9 nomination agli Oscar e 14 candidature ai BAFTA.