Gli smartphone pensati per il gaming non sono tantissimi, ma tra le aziende che propongono questi particolari dispositivi c'è anche Xiaomi, che proprio oggi ha presentato i nuovi Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro.

Questi due smartphone hanno una scheda tecnica da urlo. Di certo la potenza non manca (anzi, forse è anche troppa). Il design è quello un po' aggressivo tipico dei dispositivi pensati per questo settore.

Pur essendo degli smartphone da gaming i Black Shark possono essere acquistati anche da chi non è un gamers (ovviamente), soprattutto considerando il prezzo di vendita (ma bisognerà "arrendersi" a questo particolare design).

Le dimensioni sono importanti e, in un mondo in cui ormai non esistono più i phablet (visto che ormai sono tutti dei phablet), il Black shark 3 Pro può rientrare in questa vecchia categoria.



Queste le loro caratteristiche:

Black Shark 3

Display: AMOLED, 6.67″, Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

RAM: 8/12GB

Memoria interna: 128/256GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G (Standalone e Non-Standalone), VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonas /Beidou

Fotocamera frontale: 20MP, f/2.2

Fotocamera posteriore: tripla (64MP, f/1.8 + 13MP ultra-grandangolare + 5MP sensore per le macro), flash LED

Batteria: 4720 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, Dual 1217 super linear speaker, Game Turbo 3.0, Sistema di raffreddamento a liquido, jack audio da 3.5 mm, Certificazione TÜV Rheinland



Black Shark 3 Pro