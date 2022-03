Immagine di Copertina, i sei figli di Magda Goebbels ; Helga Susanne (01/09/1932-01/05/1945) Hildegard "Hilde" Traudel (13/04/1934-01/05/1945); Helmut Christian (02/10/1935-01/05/1945); Holdine "Holde" Kathrin (19/02/1937-01/05/1945); Hedwig "Hedda" Johanna (01/05/1938-01/05/1945); Heidrun "Heide" Elisabeth (20/10/1940-01/05/1945), fonte wikipedia

Scusate se sento i bisogno di condividere con voi due poesie che ho scritto anni fa. L'angoscia per le guerre mi ha reso una persona spesso triste, anche in tempi di pace. Forse sono uno di quelli che anche in una serata gioviale e di festa, ha sempre sentito il bisogno si isolarsi per un attimo, con l'amico di turno che ti chiede "Ma che hai?"Forse perché ho sempre sentito nelle fibre delle mie corde, la precarietà della pace e delle sue acclamanti chimere di una illusoria prosperità.

Dalla Bosnia del 1992, passando per Somalia, Ruanda, Iraq e alla Siria, non sono mai riuscito a non pensare a queste persone coinvolte, malgrado loro, in una battaglia per l'annientamento dell'uomo e di tutte le opere del suo ingegno. Forse perché, purtroppo, come molti di voi, sono cresciuto con un padre del '33 (per non parlare dei nonni) che, una delle cose che ricordava dei suoi 10 anni, era l'odore acre dei cadaveri bruciati nella guerra di liberazione. O forse perché sentivo che quegli ottant'anni che ci dividevano dall'ultima guerra, non sarebbero durati per sempre. Adesso che la guerra è alle porte sento il bisogno di condividere scritti pubblicati in sordini su siti senza share.

Una poesia si chiama "I sei figli di Magda Goebbels" scritta per i sei figli di uno dei più efferati criminali nazisti, Joseph Goebbels e sua moglie Magda, che avvelenarono i sei figli nel bunker di Hitler il 1 maggio del 1945, alla caduta del Terzo reich. I bambini, sono bambini, e pagarono tutti, che fossero ad est o ad ovest del Reno.

L'altra poesia, La Rosa di Aleppo, è dedicata alle vittime della guerra in Siria, una guerra molto simile a quella che sta imperversando in Ucraina, ma ignorata nel suo brutale tambureggiamento balistico, da gran parte dell'opinione pubblica e le cui manifestazioni visibili all'occidente furono nelle colonne di profughi siriani, alcuni dei quali sono ancora oggi imprigionati nelle foreste tra Bielorussia e Polonia.







I sei figli di Magda Goebbels

Come ombre al carbone, le vostre vite,

su pareti di cemento armato giacciono,

nelle catacombe dell’odiato bunker riecheggiano,

mentre fuori le foglie di maggio sono già rinsecchite.Le ultime pallottole sibilano inferocite

in quel cortile spoglio di umana misericordia

dove la follia e la potenza di fuoco riunite,

si sono sposate nell’ultima danza balorda. O miei piccoli, in quella Berlino di maggio

farcita di fragori e di fuoco, foste avvelenati,

per sfuggire alla stella di sangue, si disse, salvati,

mentre sotto la croce di ferro fu detto coraggio !In quelle sei ampolle di minuzia cristallina,

si nascondeva l’amaro e macabro messo,

che fece che mille anni di regno promesso,

non superarono i dieci per tutto ciò che cammina. Che tenebre! che fuoco! che miseria e veleno

per tutti i figli e fratelli al di qua e al di là del Reno.

La Rosa di Aleppo

(Scritta nel 2014e dedicata alle vittime della guerra in Siria)

Dietro la cortina di morte sospesa

vi è una casa antica, senza più porta

disadorna e crivellata, pare arresa

tutto di lei ci dice che è morta. Varcando l’entrata che conduce alla corte

circondati da finestre prive di sguardo

una rosa fiorita, pare sfidare la sorte

di un tempo amato l’ultimo baluardo. Un’anziana siriana spogliata di tutto

veglia come scolpita, di rughe e sangue,

ed il velo nero di un eterno lutto

nasconde il buio di un cuore che langue. Con lo sguardo assente di chi teme qualcosa,

della fame ancora più grande,

chiede dell’acqua per la sua piccola rosa

del colore di un sangue che arde. E’ l’ultima donna rimasta di un intero palazzo,

troppo vecchia per lasciare i ricordi

sotto le macerie del chirurgico razzo,

sopra le rovine di un mondo di sordi. O, chissà dov’è il figlio fuggito,

Forse è intrappolato in quel funesto pantano

di un inverno di piogge farcito,

alle porte di un ponente più impaurito che umano. “Io sto qui, ho promesso a mio figlio,

che avrei curato la rosa fino al ritorno,

a costo di farne il mio eterno giaciglio,

attenderò qui con il suo fiore ogni giorno!"