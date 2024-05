Il Settimanale diocesano di Padova La difesa del popolo pubblica un articolo dal titolo Potranno mai i preti cattolici sposarsi? La risposta...

"Come in passato (per diversi secoli) abbiamo avuto sia preti celibi che sposati, così potrebbe tornare a essere in futuro. Nella Chiesa, però, la tradizione (cioè una sapienza maturata e sedimentata nel tempo) ha un’importanza di non poco conto, quindi le decisioni fanno sempre tesoro di quanto si è riflettuto nei secoli. Nello specifico della domanda, c’è quindi da dire che da circa novecento anni la Chiesa dichiara invalido (quindi vieta) il matrimonio dei preti (Concilio Lateranense II, 1139), anche di coloro rimasti...".

Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati il fatto incontestabile che il celibato obbligatorio sia una disciplina ecclesiastica apre le porte alla possibilità di una riforma e alla riammissione dei preti sposati nella Chiesa Cattolica Romana in tutto il mondo.