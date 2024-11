A 400 anni dal Combattimento di Tancredi e Clorinda, al Teatro Palladium in prima assoluta l'8 dicembre un omaggio a Monteverdi e Tasso in forma di trittico sulle note di Alessandro Solbiati, Luciano Berio e Claudio Monteverdi, con la direzione di Fabio Maestri.

In prima assoluta e come evento speciale dell’8 dicembre, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita Guerrieri Amorosi: una serata unica dedicata alla celebrazione del 400° anniversario del Combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi; un omaggio a Monteverdi e Torquato Tasso tra tradizione e contemporaneità, per un'esperienza musicale affidata alle composizioni di Alessandro Solbiati, con la direzione musicale di Fabio Maestri e l’esecuzione dell’ensemble In Canto.

Il capolavoro della musica seicentesca, ispirato al canto XII della Gerusalemme Liberata di Tasso, torna sul palcoscenico con una nuova luce, in una reinterpretazione che ne valorizza sia il carattere eroico e amoroso sia la sorprendente attualità dei suoi temi: un trittico di brani e un viaggio nelle atmosfere dell’epoca, per guardare al presente.

Guerrieri Amorosi non è solo un tributo a Monteverdi, ma anche una ricerca di nuovi linguaggi artistici, in cui gli elementi classici si combinano con soluzioni innovative per incontrare le esigenze di un pubblico trasversale. La composizione inedita di Alessandro Solbiati, ispirata all’opera originale, si configura come un contributo esclusivo che esplora le sfide interpretative e le eredità artistiche nel panorama musicale contemporaneo, e offre al pubblico una riflessione sulla continuità del patrimonio culturale e sui suoi significati nell’attualità.

Alla guida musicale della serata, Fabio Maestri porta l’esperienza di oltre trent’anni nel teatro musicale contemporaneo, insieme all’Associazione In Canto, da sempre attiva nella diffusione di opere significative e meno conosciute, e qui impegnata a offrire al pubblico un’esperienza di alto valore artistico e culturale che unisce musica e narrazione storica in un dialogo tra tradizione e innovazione. Guerrieri amorosi prevede l’esecuzione del Combattimento di Luciano Berio (1966) - uno dei più importanti compositori e sperimentatori del Novecento - che rielabora la partitura per avvicinarla al pubblico moderno, insieme con una nuova composizione creata appositamente per il 400° anniversario da Alessandro Solbiati (2024), che offre una visione attuale del conflitto amoroso e bellico dei protagonisti. Completano il programma altre due opere inedite dedicate a Monteverdi dalla compositrice Carmen Fizzarotti e dal compositore Francesco Mariotti.

Dopo il debutto in prima nazionale al Teatro Palladium, Guerrieri Amorosi andrà in scena domenica 15 dicembre alle ore 16.00 al Teatro Ponchielli di Cremona, e il giorno successivo, lunedì 16 dicembre alle ore 20.45 presso l’Auditorium Claudio Monteverdi - Conservatorio di Musica "Lucio Campiani” di Mantova.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Monteverdi e l’Accademia Virgiliana, l’allestimento si distingue come evento multidisciplinare, con un’attenzione particolare alla rilevanza dei temi proposti.

L’evento sarà accompagnato da seminari che si svolgeranno a Roma, Cremona e Mantova, su temi come amore, guerra, cavalleria e violenza di genere. Questi incontri, aperti al pubblico, offrono un’analisi approfondita della rilevanza sociale e culturale dell’opera di Monteverdi e Tasso, sottolineando come le loro creazioni trovino ancora eco nel contesto attuale.

In collaborazione con la Fondazione Monteverdi di Cremona, l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Conservatorio "Lucio Campiani" di Mantova e Fondazione Arvedi Buschini. L’iniziativa è finanziata come Progetto Speciale Musica della Direzione Generale Spettacolo del MiC.

Domenica 8 dicembre ore 18.00

Teatro Palladium - Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni contattare [email protected]