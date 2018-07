Jake La Furia fa scatenare l'Italia: 28/7 Caramella Summer Disco - Pavia, 31/7 Panama - Porlezza - (CO)

Dopo il sold out dello scorso 21 luglio al Tropicana di Policoro (MT), Jake La Furia continua a far scatenare l'Italia nel suo tour in collaborazione con Level Up Milano. Le prossime performance sono previste al Caramella Summer Disco di Pavia (28 luglio) ed al Panama di Porlezza - Como (31 luglio). Qualche giorno fa Jake ha pubblicato il suo nuovo singolo, "Bandita". Prodotto da Big Fish e scritto da Jake La Furia con Filippo Gabbani è il brano perfetto per muoversi a tempo durante l'estate 2018.

Jake la Furia è senz'altro uno dei rapper italiani più importanti di sempre. Dopo tanti anni ed una carriera di successo assoluto con i Club Dogo, nel 2016 ha pubblicato l'album solista "Fuori da qui", un disco pieno di grandi canzoni, a partire dall'omonima canzone "Fuori da qui", a cui ha partecipato Luca Carboni. Il suo singolo "El Party" è stato uno dei maggiori successi dell'estate 2017 ed è ancora oggi un must in discoteca e non solo.

Jake La Furia - Bandita

Level Up Milano

L'Agenzia Level up Eventi nasce ad Ibiza a maggio 2012 sull'idea di Denys Maio's, colui che l'ha portata avanti e fatta crescere! E' una struttura giovane, dinamica, che si avvale della collaborazione di professionisti ed esperti nel settore della movida italiana ed internazionale. Level up Eventi non è concentrata solo sul management, ma è una struttura che crea eventi dalla A alla Z, dal Service, agli effetti speciali, all'animazione e naturalmente ai super Dj del booking Level Up e non solo! Eccellenza della Level Up sono le numerose collaborazioni con le piu' conosciute Radio italiane ed internazionali come Radio Deejay, M2O, Ibiza Global Radio ecc . Ogni artista o cliente che si affida a Level Up trova competenza, attenzione, intraprendenza e cura di ogni aspetto della sua vita artistica e professionale o dell'evento. Siamo presenti con decine di eventi mensili in tutti i migliori club italiani ed internazionali. In più, Level Up vanta anche di un ufficio stampa di ottima competenza che collabora con i migliori quotidiani, settimanali, magazine e radio, per far sì che tutti i suoi eventi siano sempre sold out e ricordati dal pubblico che ne ha fatto parte, perché la miglior pubblicità e' far divertire la gente. Naturalmente in eventi firmati Level Up Milano. Ogni artista o cliente che si affida a Level Up trova competenza, attenzione, intraprendenza e cura di ogni aspetto della sua vita artistica e professionale o dell'evento.