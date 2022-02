"... Ricorderò brevemente come è iniziato tutto... Dopo il colpo di stato del 2014 in Ucraina, parte della popolazione non ne ha accettato l'esito. Permettetemi di ricordarvi che questo è stato un colpo di stato anticostituzionale e sanguinario che ha provocato la morte di molte persone innocenti. Fu un colpo di stato armato. Nessuno può contestarlo.Alcuni cittadini ucraini non hanno accettato il colpo di stato. Erano quelli della Crimea e quelli che attualmente vivono nel Donbass.Quest'ultimi dichiararono che stavano fondando due repubbliche indipendenti, la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Lugansk. Questo è stato il momento in cui è iniziato il confronto tra il governo di Kiev e le persone che vivono in quel territorio.In questo contesto, vorrei sottolineare che la Russia inizialmente ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che questi disaccordi potessero essere risolti con mezzi pacifici. Tuttavia, i funzionari di Kiev hanno condotto due operazioni punitive su quei territori e, a quanto pare, stiamo assistendo a una terza escalation.In tutti questi anni – ci tengo a sottolinearlo – in tutti questi anni, le persone che vivono in quei territori sono state letteralmente torturate da continui bombardamenti e blocchi. Come sapete, le persone che vivevano in quei territori, per così dire vicini alla prima linea, erano infatti costrette a rifugiarsi nei loro sotterranei – dove ora vivono con i loro figli.Durante il processo negoziale è stato redatto un piano di pace chiamato Pacchetto di misure di Minsk perché, come ricorderete, ci siamo incontrati nella città di Minsk. Ma gli ultimi sviluppi mostrano che le autorità di Kiev non hanno in programma di implementarlo... Nel complesso, tutti comprendono che non hanno in programma di fare nulla riguardo a questo pacchetto di misure di Minsk.Ciononostante, la Russia ha compiuto sforzi e continua tuttora a compiere sforzi per risolvere tutti gli aspetti complessi e gli sviluppi tragici con mezzi pacifici, ma senza risultati.Il nostro obiettivo, l'obiettivo dell'incontro di oggi è ascoltare i nostri colleghi e delineare i passi futuri in questa direzione, considerando gli appelli dei leader della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Lugansk sul riconoscimento della loro sovranità, nonché una risoluzione della Duma di Stato della Federazione Russa sullo stesso argomento. Quest'ultimo documento esorta il Presidente a riconoscere l'indipendenza e la sovranità della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Lugansk. ..."

Queste le parole pronunciate dal presidente russo, Vladimir Putin nel pomeriggio nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza, riportate in una nota del Cremlino, .

In prima serata, parlando in tv alla nazione, Putin ha dichiarato che firmerà il decreto che riconosce l'indipendenza delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk nel Donbass.

"La questione è molto seria, la situazione nel Donbass è estremamente critica" ha detto Putin. "L'Ucraina è parte integrante della storia e della cultura russa. ... L'Ucraina cerca di entrare in conflitto con noi. Ci sono terroristi nel Paese sostenuti e incoraggiati dalla comunità internazionale, che agiscono a beneficio dell'Ucraina. Le esercitazioni Nato sono arrivate alle nostre porte, al nostro confine. Ciò ha avuto effetti negativi su tutta la sicurezza europea. È stato un errore strategico". ...

Putin ha anticipato la sua decisione telefonicamente ai leader di Germania e Francia. In passato, "riconoscimenti" come quello odierno di Putin hanno anticipato l'intervento armato della Russia in Georgia e in Crimea. Per questo motivo, le parole odierne del presidente russo sono da considerare come giustificazione per un intervento militare in Ucraina, che secondo gli Stati Uniti avverrà già nelle prossime ore.

L'Ucraina ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite per consultazioni immediate per ridurre la tensione e garantire la sicurezza del Paese.

La guerra nel Donbass appare al momento inevitabile ed è probabile che si estenda a tutta l'Ucraina. Quello che non sappiamo è a quanto potrà arrivare il livello di escalation del conflitto ed il coinvolgimento dei Paesi occidentali e della Nato. Se oggi, dopo due anni, la crisi pandemica sta per terminare, potrebbe invece iniziare una crisi militare, economica e sociale che avrebbe, a cascata, una portata tale da rischiare che il conflitto da regionale diventi mondiale.