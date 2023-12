Gloria è nata a Vetralla (VT) nel 1980, fin da bambina sviluppa una fortissima passione per la lettura. Dopo un percorso di studi che si discosta da questa passione, nel 2012 consegue la Laurea Specialistica in Lingue e Culture Euroamericane e successivamente il Master in E-learning presso l’Università degli Studi della Tuscia. Nel frattempo nasce il suo amore per la scrittura in tutte le sue forme, che però non trova sbocchi al di fuori dei semplici diari personali.

Approda alla poesia nel 2018, alla ricerca di un nuovo modo di esprimere le emozioni, e la passione che nutre per essa la sprona a cimentarsi con la scrittura di un libro: la raccolta di poesie "L'Amore sta all'Uomo come l'Acqua alla Vita", presentata in questo sito. Ad aprile 2019 la sua poesia “Alba marina” ottiene la Menzione d’Onore nel III Concorso di Poesia "Capire per Capirsi".

Lo scritto di Gloria è un self publishing disponibile su Amazon in versione digitale o cartacea e raccoglie delle poesie che esprimono tutte le emozioni della poetessa che cerca di dialogare con i lettori, trasportandoli nella natura e in alcuni importanti temi di vita come l’amore e la sofferenza. Come ben sapete la poesia così come la pittura è un’arte diretta, pura che ha come scopo il dialogo e il raggiungimento dell’anima. Ecco una poesia estrapolata dalla raccolta!

ETERNO ESEMPIO

Frugando fra i ricordi, dentro al cuore

emergono sorprese inaspettate

che parlano di te, di tanto amore,

del tempo dedicato ai tuoi pensieri.

Sorpresa da un nostalgico sorriso

mi guardo ricordare con affetto

i casi fortunati della vita,

il destino che a noi ti ha donato.

Sorrido mentre con la mente torno

a quei meravigliosi giorni andati

in cui, con i tuoi giochi, mi insegnavi

a entrare nei sentieri della vita.

Contemplo il tempo, e adagio vado avanti

col cuore stretto nel tuo eterno abbraccio;

il tuo sorriso sornione mi rivela

alfine il lume, la stella da seguir.

Noi nel frattempo vi ringraziamo per l’attenzione e vi invitiamo ad acquistare il libro di Gloria!