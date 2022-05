Con un tempo per ciascuna delle due squadre, la sfida per il ritorno della semifinale di Champions League tra Villareal e Liverpool se l'è aggiudicata la squadra di Klopp per 3-2 (risultato aggregato 5-2).

Nel primo tempo l'undici di Unai Emery porta il risultato dell'incontro di andata in parità grazie ai gol di Dia e Coquelin e ad un gioco aggressivo, ma dispendioso che il Villareal paga nel secondo tempo.

Così dopo l'intervallo il Liverpool cambia le sorti dell’incontro. Fabinho al 62' porta il risultato sul 2-1, con un rasoterra da posizione defilata che passat sotto le gambe di Gerónimo Rulli.

Cinque minuti dopo, Luis Díaz, su cross di Alexander-Arnold, porta in parità il risultato con un gol di testa su assist di Alexander-Arnold. Infine, Sadio Mané sigla il gol del definitivo 3-2 per il Liverpool, che diventa così la prima squadra ad aggiudicarsi la finale di Parigi, la terza nelle ultime cinque stagioni.





