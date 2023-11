Era dal 1980 che in Serie A il Bologna non subiva sconfitte per dieci partite di fila. In questa stagione, i felsinei hanno perso per 2-0 solo nella prima gara di campionato contro il Milan, mentre negli altri dieci incontri hanno fatto segnare 6 pareggi e 4 vittorie, l'ultima delle quali è di questa sera, nella gara d'esordio dell'11ª giornata, dove hanno battuto per 1-0 la Lazio.

La squadra di Sarri ha fatto un buon primo tempo, ma senza riuscire però a finalizzare. L'occasione migliore arriva su angolo, con Luis Alberto che dalla bandierina va direttamente in porta e Skorupski si salva insieme con l'aiuto del palo.

Il gol partita per il Bologna arriva a inizio ripresa con Ferguson, che su assist di Zirkzee, si trova a tu Provedel e batte il portiere biancoceleste. Dopo la rete la squadra di Thiago Motta pensa soprattutto a controllare la partita nascondendo la palla agli avversari con scambi semplici, rapidi e precisi. Sarri prova a ribaltare i risultato inserendo Zaccagni e Immobile, ma senza cambiare l'inerzia della gara.

Con 18 punti, ma una partita in più, in classifica il Bologna si porta davanti alla Fiorentina e in piena corsa per un posto in Europa, mentre la Lazio rimane ferma a 16 punti.

Così Thiago Motta ha commentato il match:

"Mi è piaciuta la reazione, l'attitudine dei ragazzi nella difficoltà è stata fantastica. Abbiamo affrontato una squadra forte, siamo rimasti in partita, siamo andati in gol con un'azione fantastica e abbiamo controllato il vantaggio. Tutto è frutto dell'umiltà e della determinazione di questi ragazzi. Meritatamente ora si riposano, stanno con la famiglia e lontano da me visto che ci vediamo spesso. Poi inizieremo la settimana come sempre pensando alla prossima partita contro la Fiorentina".