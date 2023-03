Per la categoria Miglior Regia agli Oscar 2023 partono favoriti i The Daniels, il duo di registi e sceneggiatori formato da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, per la pluripremiata pellicola Everything Everywhere All At Once dopo aver conquistato numerosi riconoscimenti tra cui il prestigioso Directors Guild of America Award che quasi sempre anticipa il verdetto agli Oscar di questa categoria.

Basti pensare che su 74 edizioni ben 65 volte il vincitore del DGA Award ha vinto successivamente l’Oscar nella categoria Miglior regia.