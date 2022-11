Mentre il suo sottosegretario Gemmato dubita dell'efficacia dei vaccini facendo riferimento a dati - in base a quanto dichiarato - noti solo a lui (non ha comunicato le fonti), il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ribadisce invece l'utilità e l'importanza della campagna vaccinale per proteggere i più fragili e gli anziani, come ribadito in un evento promosso da Simit e Siti con l'avallo di diverse società scientifiche.

"Stiamo organizzando - ha dichiarato Schillaci - un lancio sulle principali reti e stiamo valutando anche la presenza di testimonial, preferirei avere attori non professionisti. Stiamo realizzando dei filmati in queste ore e daremo comunicazioni quanto prima. Entro la prossima settimana avremo una campagna di comunicazione per la vaccinazione contro influenza e Covid, nella speranza che tutti possano capirne l'importanza. Prima che i virus inizino a circolare più rapidamente, abbiamo bisogno dell'impegno di tutti per far sì che chi è più fragile capisca l'importanza di vaccinarsi.Stiamo lavorando anche sulla quarantena per far sì che soprattutto i pazienti asintomatici positivi possano rientrare prima. A breve anche su questo faremo una comunicazione, eventualmente eliminando anche il tampone finale".