A causa del maltempo, poche le indicazioni che sono arrivate dalla prima sessione di libere del venerdì sul circuito di Zandvoort, dove domenica si disputerà la 15.a tappa del mondiale di F1 2024.

Nella sessione pomeridiana, è stata la Mercedes di George Russell a far registrare il miglior tempo con 1:10.702, più veloce di soli 61 millesimi della McLaren dell'australiano Oscar Piastri e di poco più di un decimo dell'altra Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta con 259 millesimi di ritardo l'altra McLaren di Lando Norris, mentre Max Verstappen è quinto, quasi con lo stesso tempo del pilota britannico.

Russell è stato convincente anche nella simulazione passo gara dove ha utilizzato gomme soft, mantenendosi su tempi intorno all'1:15 basso. Bene anche Norris, che invece ha girato con gomme medie, mentre Verstappen non è riuscito a brillare neppure in questa fase delle libere.

La FP2 è stata interrotta per alcuni minuti a causa di un testa coda alla parabolica che ha avuto per protagonista la Haas del tedesco Nico Hulkenberg.

Altra giornata no per la Ferrari che in Olanda non ha portato alcun aggiornamento. Sainz si è dovuto ritirare dopo aver percorso solo pochi giri per un problema al cambio e, pertanto, non ha potuto mettere a punto la vettura. Charles Leclerc, sulla cui monoposto è stata montata la quarta power unit della stagione (alla prossima sostituzione dovrà iniziare a scontare delle penalizzazioni al via) si è lamentato del vento e di non avere pista libera durante il time attack, mentre sul passo gara ha girato intorno all'1:16.

Questa la classifica ei 10 migliori tempi del venerdì:

01 George Russell - (Mercedes) - 1:10.702 5

02 Oscar Piastri - (McLaren) - +0.061 5

03 Lewis Hamilton - (Mercedes) - +0.111 6

04 Lando Norris - (McLaren) - +0.259 5

05 Max Verstappen - (Red Bull) - +0.284 5

06 Fernando Alonso - (Aston Martin) - +0.655 3

07 Yuki Tsunoda - (RB) - +0.672 3

08 Kevin Magnussen - (Haas) - +0.728 3

09 Charles Leclerc - (Ferrari) - +0.741 4

10 Alexander Albon - (Williams) - +0.848 5

Sabato le qualifiche inizieranno a partire dalle 16:00.







Crediti immagine: x.com/F1/status/1826999679503966322/photo/1