La Juventus, a Bergamo, batte 2-0 l'Atalanta e supera la Lazio portandosi con 66 punti al secondo posto nella classifica di Serie A, a +2 dai biancocelesti.

L'Atalanta rimane ferma a 58 insieme alla Roma, a -5 dal quarto posto occupato adesso dall'Inter.

Al Gewiss stadium, anche oggi, rimane confermata la tradizione favorevole dei bianconeri, in Serie A imbattuti in 17 delle ultime 18 trasferte contro gli orobici.

La prima rete per l'undici di Allegri arriva al 56' con Iling-Junior alla sua prima da titolare che ribadisce in rete un pallone respinto (male) da Maehle.

Il 2-0 arriva nel recupero, al 98', con Vlahovic che dopo un contropiede mette la palla sotto la traversa con un sinistro dal limite.

La formazione di Gasperini non ha demeritato, tanto che ha colpito due legni, uno con Scalvini di testa nel primo tempo e uno con Zappacosta da fuori area nella ripresa. Ma per fare risultato la palla deve finire in rete.

Nel finale di gara l'arbitro Doveri ha fermato il gioco per circa un minuto a causa di cori razzisti verso il serbo Dusan Vlahovic. Poi si è ripreso a giocare dopo che dagli altoparlanti è stato diffuso l'annuncio di interrompere i cori. Dopo aver segnato il gol, Vlahovic ha battibeccato a distanza coi tifosi avversari, mimando con le braccia il gesto di continuare i cori ricevendo l'ammonizione da parte di Doveri.