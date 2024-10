Il Palacongressi di Agrigento torna a brillare nel panorama culturale con una stagione di teatro e musica che promette di emozionare il pubblico a partire dal 23 novembre. La rassegna, intitolata "Riflessi Culturali", prevede un ricco cartellone che spazia tra diversi generi e offre una varietà di spettacoli con protagonisti alcuni dei nomi più noti del teatro e della musica italiani.

Tra gli artisti che saliranno sul palco figurano Rocco Papaleo, Nancy Brilli, Vanessa Gravina, Edoardo Siravo, Max Laudadio, Ambra Angiolini e Giorgio Marchesi. Gli spettacoli coprono un ampio ventaglio di generi, dalla commedia alla tragedia, dai musical ai drammi giudiziari. Il pubblico potrà godere di musical amatissimi come Grease e Aladin, quest’ultimo con le musiche dei Pooh, oltre a produzioni teatrali innovative come Empedocle.

I principali appuntamenti della stagione includono:

23 novembre: Aladin – Musical con Max Laudadio

30 novembre: Empedocle – Opera musicale di Filippo Portera con Gaetano Aronica

19 dicembre: Testimone d'accusa – Dramma di Agatha Christie con Vanessa Gravina

18 gennaio: Grease – Musical della Compagnia della Rancia

2 febbraio: Oliva Denaro – Con Ambra Angiolini, adattamento di Giorgio Gallione

11 febbraio: Il fu Mattia Pascal – Di Luigi Pirandello con Giorgio Marchesi

6 marzo: L'ispettore generale – Di Nikolaj Gogol con Rocco Papaleo

29 marzo: Il birraio di Preston – Di Andrea Camilleri con Edoardo Siravo

10 aprile: L'ebreo – Con Nancy Brilli

Maggio: Musical per le scuole – Nuova produzione di Marco Savatteri

Un'importante novità sono anche i Venerdì Jazz, sei concerti gratuiti che si terranno nei mesi di novembre e dicembre (15, 22, 29 novembre – 6, 13, 20 dicembre), offrendo agli spettatori momenti di puro relax e coinvolgimento musicale.

Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi presso Casa Sanfilippo, hanno partecipato personalità di spicco della scena culturale locale. Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, ha sottolineato il forte legame tra cultura e territorio, evidenziando come la stagione "Riflessi Culturali" rappresenti un’occasione per valorizzare Agrigento non solo come meta turistica ma anche come polo culturale di rilievo. Sciarratta ha infatti rimarcato l’importanza di sfruttare al massimo luoghi simbolo come il Palacongressi, in sinergia con il patrimonio storico e paesaggistico della Valle dei Templi, creando un dialogo profondo tra antichità e contemporaneità.

A guidare la direzione artistica della rassegna è Gaetano Aronica, attore e regista di grande esperienza, che ha voluto offrire un programma variegato e di qualità, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Aronica ha dichiarato che l’obiettivo principale è quello di restituire al Palacongressi il ruolo centrale che merita nella vita culturale agrigentina, facendolo diventare un luogo di aggregazione per gli amanti del teatro e della musica. Grande attenzione, come per l’edizione della scorsa stagione, per le scuole che saranno coinvolte nella iniziativa. Gaetano Aronica ha inoltre espresso il desiderio di promuovere produzioni originali legate al territorio.

Alessandro Patti, presidente della Fondazione Teatro Pirandello, ha chiuso la conferenza evidenziando la stretta collaborazione tra le varie istituzioni culturali agrigentine, segno di un nuovo approccio sinergico per il rilancio culturale della città.

La stagione "Riflessi Culturali" si preannuncia come un'occasione imperdibile per vivere il meglio del teatro e della musica italiana, in un contesto suggestivo come quello del Palacongressi di Agrigento, dove tradizione e innovazione si incontrano.

(Calogero La Vecchia)