Un brano autobiografico che racconta l'importanza di seguire la propria strada, anche dopo aver perso un treno

Dal 4 aprile arriva in rotazione radiofonica nazionale "Sogni di altri", il singolo di Flavhia Ferrari, pubblicato da Kate Records. La cantautrice napoletana torna sulla scena musicale italiana con un brano che segna una vera e propria rinascita personale e artistica. Dopo esperienze all’estero e un periodo lontano dal mondo discografico, Flavhia decide di rimettersi in gioco partendo da una nuova consapevolezza: seguire la propria voce interiore.

"Sogni di altri" nasce da un incontro creativo con l’autrice Alessandra, che in pochi giorni ha scritto un testo capace di raccontare con autenticità le emozioni vissute da Flavhia. La canzone parla di amore, ma in senso più ampio: affronta il tema delle scelte fatte per compiacere gli altri, dei sogni abbandonati per inseguire strade che si sono poi rivelate sbagliate. Un messaggio forte e universale che invita chi ascolta a riprendere in mano la propria vita. Il simbolo scelto per rappresentare visivamente questo viaggio interiore è un treno, protagonista anche della copertina realizzata da Ludovica. Quel treno può rappresentare noi stessi, un’occasione mancata o un nuovo inizio. L’importante, come sottolinea l’artista, è tornare protagonisti delle proprie scelte. L’arrangiamento del brano, curato con attenzione, fonde le radici musicali di Flavhia con sonorità pop contemporanee. Il risultato è un sound personale, capace di unire l’anima soul e R&B dell’artista con una nuova voglia di sperimentare.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/6t9kNgnOOJ83KXjFX1p9E7?si=ObPE7fN9RkybUQ8LSxbzNg

Flavhia Ferrari, classe 1980, inizia il suo percorso musicale da bambina, studiando pianoforte e formandosi alla Music Art Academy di Milena Setola. Dopo anni di gavetta tra festival italiani e palchi internazionali in Germania e Inghilterra, tra cui il Meltdown Festival e l’Oktoberfest Music, torna in Italia e si stabilisce a Roma. Si dedica prima al musical, poi al suo progetto cantautorale.

"Sogni di altri" rappresenta per Flavhia non solo il ritorno alla musica, ma anche un nuovo punto di partenza, con la consapevolezza che solo rimanendo fedeli a sé stessi si può davvero ricominciare.

Facebook: https://facebook.com/Trilly1980

Instagram: https://www.instagram.com/flavhia1980/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuDEQJhpRiKPTFQG-IhMCLQ